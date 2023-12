Siegen – Weihnachten: 14-Jährige schlägt Polizistin

Die Polizei hatte an den Feuertagen in Siegen und Umland alle Hände voll zu tun.

Siegen-Wittgenstein Die Polizei hatte keine ruhigen Weihnachtstage. Sie musste zu 680 Einsätzen ausrücken. Die Bilanz: 16 Strafanzeigen.

680 Einsätze musste die Polizei im Kreisgebiet seit dem 23. Dezember absolvieren. „Ganz ruhige Weihnachten waren es also nicht“, resümiert die Kreispolizeibehörde in einer Pressemitteilung. Insgesamt 16 Strafanzeigen wegen Delikten „gegen die persönlichen Rechtsgüter“ mussten die Polizeibeamtinnen und -beamte über die Feiertage fertigen

Bedrohungen, Körperverletzungen, Stalking

Hinter diesem Begriff verbergen sich acht Körperverletzungen, vier Bedrohungsfälle, ein Stalkingfall sowie drei Widerstandshandlungen oder tätliche Angriffe gegen die Polizei. Die meisten Fälle fanden im familiären oder nachbarschaftlichen Umfeld statt. Glücklicherweise seien gravierende Folgen ausgeblieben. Die Widerstandshandlungen ergaben sich nach einer Verkehrsunfallflucht, nach einer Bedrohung - eine 14-Jährige schlug nach einer Polizeibeamtin - sowie bei einem Polizeieinsatz im Rahmen einer Tanzveranstaltung in Bad Berleburg - Dotzlar.

Diebe stehlen E-Bikes und E-Scooter

Über die Feiertage kam es zudem zu sechs Einbrüchen in Wohnungen sowie drei weiteren Einbruchsversuchen in Wohnungen. Fünf der Einbrüche ereigneten sich in Siegen. Bei einem Einbruch in Kellerräume in der Wilhelm-Münker-Straße erbeuteten die Diebe fünf hochwertige E-Bikes sowie einen E-Scooter. Der Beuteschaden dürfte mehr als 20.000 Euro betragen. Tatzeitraum war der 24. Dezember zwischen 10 Uhr morgens und 21.50 Uhr. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099- 0 zu melden.

Bei einem Einbruch in ein leer stehendes Mehrfamilienhaus in der Siegstraße nachts am 26. Dezember gegen 3.50 Uhr konnte die Polizei einen 27-jährigen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Die alarmierten Einsatzkräfte umstellten das Haus und konnten bei der anschließenden Durchsuchung den Täter im Gebäude auffinden. Der Mann war zum Zeitpunkt des Einbruchs mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Betrunkener Autofahrer „hochgradig aggressiv“

Auch im Bereich des Straßenverkehrs gab es für die Ordnungshüter einiges zu tun. So kam es allein über die Feiertage zu sieben Verkehrsunfallfluchten. In zwei Fällen konnte ein jeweils unter Alkoholeinfluss stehender Fahrer ermittelt werden. Am 26. Dezember verunglückte ein 31-jähriger Golffahrer zunächst auf der HTS zwischen Geisweid und Buschhütten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der zweite Unfall passierte Heiligabend gegen 22 Uhr im Bereich der HTS-Abfahrt Geisweid. Dort prallte ein Smart in die Leitplanken. Anschließend fuhr der 31-jährige Fahrer zunächst weiter, bevor er auf der Weidenauer Straße stehenblieb. Der Fahrer war deutlich alkoholisiert. „Er war hochgradig aggressiv“.

Bei der Fahrt zur Polizeiwache sowie der anschließenden Blutprobe beleidigte der Mann immer wieder die Einsatzkräfte und bespuckte sie zudem. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige gar keinen Führerschein besitzt. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte deutlich über 3.000 Euro liegen. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht, im zweiten Fall kommt zudem noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu.

