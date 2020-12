Siegen: Weihnachtliche Traktoren fahren durchs Siegerland

Siegen/Netphen Zwölf weihnachtlich geschmückte Traktoren verbreiteten im Siegerland trotz der vielen Corona-bedingten Absagen weihnachtliche Stimmung

Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern hatten am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ihre Kinder mitgebracht, um an den Gehwegen zahlreicher Straßen zwischen Netphen und Siegen einen Konvoi mit vielen weihnachtlich geschmückten Traktoren zu bewundern.

Organisiert hatte das Spektakel mit zwölf Traktoren Stefan Ebermann. Insgesamt nahmen an der Aktion fast 40 Landwirte teil. Alle Trecker waren mit weihnachtlichen Lichtern kunstvoll geschmückt und bereiteten den Menschen so eine kleine Freude, da viele Weihnachtsveranstaltungen in diesem Jahr aufgrund Corona ausfallen mussten.

Start des Konvois war um 16 Uhr in Netphen-Salchendorf. Von dort aus ging die Tour in Richtung Netphen und dann in Richtung Weidenau. Am Netphener Kreisel wurde eine Ehrenrunde gedreht und in Weidenau formierten sich die weihnachtlichen Traktoren.

Alleine im Bereich des Einkaufsmarktes standen rund 100 Erwachsene und Kinder. Über die Giersbergstraße führte die Tour in Richtung Sandstraße und einmal um den Siegener Bahnhof herum. Über die Fischbacherbergstraße ging es weiter und schließlich über die Winchenbach, wo die Tour gegen 22 Uhr endete.