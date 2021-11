Beim Weihnachtsmarkt an der Talkirche in Geisweid galt die 2G-Regelung: Nur Geimpfte und Genesene hatten Zutritt.

Geisweid Siegen: Weihnachtsmarkt an der Talkirche mit 2G ein Erfolg

Geisweid. Der Weihnachtsmarkt an der Talkirche in Siegen-Geisweid zieht trotz Kälte und 2G-Regelung viele Menschen an. Drei Tage gibt es buntes Programm.

Bei eisigem Wind und leichtem Schneefall wurde am Freitagabend der Weihnachtsmarkt an der Talkirche in Geisweid feierlich eröffnet. Die evangelische Kirchengemeinde Klafeld als Veranstalterin hatte ein Sicherheitskonzept auf Grundlage von 2G erstellt, sodass nur Geimpfte und Genesene Zutritt bekamen. Das wurde auch bei allen Besucherinnen und Besuchern genauestens überprüft.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nach einigen Ständchen des CVJM-Posaunenchors Setzen gab Siegens stellvertretende Bürgermeisterin Angela Jung das offizielle Startsignal für den Weihnachtsmarkt: Mit dem Schlag auf einen Buzzer erstrahlte das Kirchengebäude in festlichem – und sehr farbenfrohem – Lichterglanz. Ab 19 Uhr gab es ein adventliches Konzert mit Schülerinnen und Schülern des Evangelischen Gymnasiums Weidenau.

Siegen: Weihnachtsmarkt an der Talkirche – Festgottesdienst mit Annette Kurschus

Neben zahlreichen Essensständen mit kulinarischen Genüssen hab es auch allerlei Kunsthandwerk zu kaufen. In dem dreitägigen Programm, das die Veranstalterinnen und Veranstalter auf die Beine gestellt hatten, ging es am Samstag um 12 Uhr mit den Turmbläsern des CVJM Klafeld weiter. Vorlesen der Weihnachtsgeschichte, Bastelaktionen, ein Auftritt der Alphornbläser Setzen sowie ein Konzert mit der Kölner Band „Ruhama“ rundeten das Programm ab.

Weiter ging es am Sonntagmorgen mit einem Festgottesdienst in der Talkirche, bei dem die neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Annette Kurschus, als Gast die Predigt hielt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland