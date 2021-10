Beim seinem Erntedankfest am Silberfuchs kann der Siegerländer Weinkonvent bei bestem Wetter mit vielen Gästen feiern.

Siegerländer Weinkonvent Siegen: Weinlese am Silberfuchs fällt aus – zu wenig Trauben

Weidenau. Im Weinberg am Silberfuchs feiert der Siegerländer Weinkonvent sein Erntedankfest. Wermutstropfen: In diesem Jahr gibt es keine Weinlese.

Unter ein biblisches Motto stellte der Siegerländer Weinkonvent seine traditionelle Erntedankfeier im Weinberg am Silberfuchs: „Der Wein erfreut des Menschen Herz“ aus dem Psalm 104. Konvents-Kanzler Jürgen Schroer begrüßte nicht nur zahlreiche Vereinsmitglieder, sondern auch viele Freunde und Nachbarn. Es galt die 3G-Regel.

Mit einem festlichen „Weinberggottesdienst“, geleitet von Pfarrer Gerhard Utsch, begann der Tag unter Mitwirkung der evangelischen Kirchengemeinde Kaan-Marienborn. Musikalische Unterstützung lieferte der CVJM Posaunenchor Kaan-Marienborn. Im Anschluss präsentierten die beiden Kellermeister Marc Weber und Michael Dickel den rund 100 Gästen 20 Weine aus verschiedenen Anbaugebieten, darunter auch vom eigenen Siegerländer Weinberg– Solaris und Regent –, zur Verkostung an.

Traurig sind die Mitglieder, dass es in diesem Jahr keinen Jahrgangswein gibt: Mehltau wegen der anhaltenden Feuchtigkeit und Vögel haben dafür gesorgt, dass nicht viele Trauben an den Reben hängen geblieben sind. Deshalb findet in diesem Jahr auch keine Weinlese statt, sagte Kellermeister Marc Weber.

