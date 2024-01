Die Siegener Werkstätten der AWO in Deuz: Die 35-Stunden-Woche soll auf alle Betriebe ausgedehnt werden.

Siegen/Deuz Menschen mit Behinderung sollen selbst über Arbeitszeit entscheiden: In Siegener Werkstätten der Awo soll die 35-Stunden-Woche eingeführt werden.

Der Werkstattrat und die Betriebsleitung der Siegener Werkstätten der Awo für Menschen mit Beeinträchtigungen haben laut Mitteilung einen „gewagten Vorschlag“ auf den Tisch gelegt, der das Arbeitsleben für viele Menschen mit Beeinträchtigung in den Siegener Werkstätten verändern könnte.

Die Idee: Alle Betriebe der Siegener Werkstätten sollen künftig nur noch 35 Stunden pro Woche bei gleichbleibendem Lohn arbeiten. Ein Schritt, der nicht nur für mehr Work-Life-Balance sorgen könnte, sondern auch für eine faire Behandlung aller Beschäftigten, heißt es weiter. In den Betrieben Siegen und Deuz wurde die Arbeitszeit bereits während der Corona-Pandemie von 37,5 auf 35 Stunden reduziert – laut Awo mit positiven Ergebnissen.

Der Produktionsumsatz stieg sogar leicht an. Das hat gezeigt, dass weniger Arbeitsstunden nicht zwangsläufig zu geringeren Umsätzen führen.

Diese Erfolgsgeschichte solle jetzt auf alle Betriebe der Awo Siegener Werkstätten ausgedehnt werden. Zustimmung vorausgesetzt, sollen alle Betriebe auf die einheitlichen 35 Wochenstunden umgestellt werden. Die Vereinheitlichung der Arbeitszeit könnte somit ab dem 1. April in Kraft treten – allerdings nicht ohne vorherige Information der Betroffenen, Eltern, Betreuungspersonal und Fahrdienste. Nun stehe eine sorgfältige Planung mit einem Vorlauf von zwei Monaten auf dem Programm. Menschen, die in den Werkstätten „arbeitnehmerähnlich“ tätig sind, verdienen im bestehenden System ein Grundgehalt deutlich unter Mindestlohn, was Beschäftigtenvertreter wie auch die Awo kritisieren. Weitere Lohnzahlungen resultieren aus der Auftragslage

Beschäftigten der Awo-Werkstätten in Siegen und Umgebung stimmen über Arbeitszeit ab

Getreu dem Motto „Eure Stimme ist gefragt“ soll die Entscheidung demnach nicht durch die Leitung der Betriebe erfolgen, sondern durch die Beschäftigten. So entscheiden die Beschäftigten der Awo Siegener Werkstätten selbst über ihre Arbeitszeit. Das Voten erfolgt über ein modernes digitales Befragungstool im Web. Alle Beschäftigten haben dazu bereits ihre Zugangsdaten erhalten. Mit Flyern, Plakaten und einem Video in leichter Sprache über YouTube wird den Beschäftigten das Abwägen von pro und contra barrierefrei erleichtert. Das Personal und Fachkräfte vor Ort assistieren insbesondere Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf bei der Stimmabgabe.

Am Ende entscheide die einfache Mehrheit der Stimmen über die zukünftige Arbeitszeit der Beschäftigten. Ob die 35-Stunden-Woche Einzug in alle Betriebe hält, werd sich bis zum 23. Januar entscheiden – dann endet die Online-Befragung. Es „ist ein mutiger Schritt, der das Arbeitsleben der Beschäftigten nachhaltig verändern könnte“, so der Awo-Kreisverband. Alle Beteiligten seien auf das Abstimmungsergebnis und mögliche Veränderungen im Zeichen von mehr Selbstbestimmung und Gleichberechtigung gespannt.

