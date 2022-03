Siegen: Weniger Arbeitslose – aber noch mehr als vor Corona

Siegen. Frauen waren in der Pandemie weniger von Arbeitslosigkeit betroffen – in Pflege und Sozialdiensten wurden sie mehr denn je gebraucht.

Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Siegen ist im Februar 2022 gesunken. Insgesamt waren 10.347 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 243 Personen oder 2,3 Prozent weniger. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 2.588 Personen oder 20,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt im Agenturbezirk 4,4 Prozent (Februar 2021: 5,4 Prozent). Im Kreis Siegen-Wittgenstein waren 7.651 Personen arbeitslos gemeldet, die Quote ist innerhalb eines Jahres von 6,0 auf 4,9 Prozent zurückgegangen.

„Das Vor-Corona-Niveau haben wir zwar noch nicht ganz erreicht, aber angesichts der auch in diesem Monat sinkenden Zahl von Arbeitslosen, blicken wir weiterhin vorerst optimistisch in die erste Jahreshälfte. Die Folgen des aktuellen Konflikts auf den Arbeitsmarkt bleiben abzuwarten“, berichtet Daniela Tomczak, Chefin der Siegener Arbeitsagentur.

Dienstleistungsberufe weniger stark von Arbeitslosigkeit betroffen

Den internationalen Frauentag am 8. März nahm die Agentur für Arbeit Siegen als Anlass, die Entwicklungen von Männern und Frauen in der Arbeitslosigkeit zu vergleichen. „Grundsätzlich lässt sich erkennen, dass die Frauen in den letzten zwei Corona-Jahren weniger stark von Arbeitslosigkeit betroffen waren als die Männer“, erklärt die Expertin. Bei den Männern stieg die Zahl der Arbeitslosen mit Beginn der Pandemie stark an, ging dann aber auch ebenso kräftig wieder zurück. Im Vergleich dazu fiel der Anstieg bei den Frauen deutlich geringer aus. „Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Frauen verstärkt im Dienstleistungssektor tätig sind. Allein im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und im Sozialwesen sind ein Drittel aller Frauen in der Region beschäftigt.“

Jugendarbeitslosigkeit: 992 Arbeitslose sind im Berichtsmonat unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 38 weniger und im gleichen Monat des Vorjahres 445 junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich auf +4,0 Prozent zum vorherigen Monat oder -31,0 Prozent im Vorjahresvergleich.

Ältere Arbeitslose: Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gesunken (-164 Personen oder - 4,0 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 511 Arbeitslose (-11,5 Prozent). Insgesamt sind 3.942 Menschen ab 50 Jahre in der Arbeitsagentur Siegen betroffen.

Langzeitarbeitslose: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Berichtsmonat gesunken. 3.996 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 81,4 Prozent (3.254 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 165 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Personengruppe um 478 Personen.

Über 60 Prozent beziehen Grundsicherung

Arbeitslosenversicherung: Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 4.115 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 70 Personen oder 1,7 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 1.750 Personen oder 29,8 Prozent.

Grundsicherung: In der Grundsicherung sind 173 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 838 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies -2,7 Prozent zum Vormonat oder -11,9 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind 6.232 Personen und damit 60,2 Prozent aller Arbeitslosen in der Grundsicherung.

Wieder etwas mehr Kurzarbeit in Siegen

Stellenangebote: Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 1.163 Stellen gemeldet (270 Stellen mehr als im Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 4.455 offene Stellen, 188 mehr als im Vormonat und 1.611 mehr als im Vorjahresmonat.

Kurzarbeit: Mit aktuellstem Datenstand für Januar 2022 sind im Agenturbezirk Siegen insgesamt 131 Anzeigen auf Kurzarbeit für rund 2.558 Personen eingegangen, das sind 28 Anzeigen mehr als im Monat zuvor. Nun stehen den Agenturen für Arbeit Daten über die tatsächlich erfolgte Kurzarbeit im August 2021 zur Verfügung. In dem Monat lag der Arbeitsausfall für Personen in Kurzarbeit bei durchschnittlich 33,6 Prozent. Im Agenturbezirk Siegen haben insgesamt 637 Betriebe für 5.808 Personen Kurzarbeitergeld beantragt. Das waren 741 Kurzarbeiter/innen weniger als im Monat zuvor.

