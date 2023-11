Siegen: Wenn das Auto in der Werkstatt steht, ab, auf‘s Rad

Weidenau Lastenrad statt Vierzylinder? Bei Walter Schneider in Weidenau ist die nächste Velocity-Verleihstation in Betrieb gegangen.

Die Kunden von Walter Schneider in Weidenau können nun auch das Mobilitätsangebot von Velocity nutzen. Nicht zuletzt, um auch mobil zu sein, wenn das Auto in der Werkstatt steht, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Seit Kurzem ist die neue Verleihstation an der Weidenauer Straße einsatzbereit.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Damit umfasst das öffentliche Fahrradverleihsystem laut Unternehmensangaben 31 Stationen im Siegerland. „Walter Schneider ergänzt nicht nur unser Stationsnetz im Raum Weidenau perfekt, sondern wirkt als Mobilitätspartner mit an unserer Vision: Nachhaltig und flexibel unterwegs sein“, freut sich Yara Stahlschmidt, Geschäftsführerin von Velocity Siegerland. „Seit unserer Gründung im Januar 2021 haben wir stetig daran gearbeitet, nachhaltige Mobilität in der Region zu fördern und die CO 2 -Emissionen zu senken. Unsere Bikes sind inzwischen eine beliebte Option für umweltbewusste Pendler, Familien und Unternehmen im Siegerland geworden.“

Velocity bietet neben E-Bikes nun auch Lastenräder

In Ergänzung zu Pedelecs bietet Velocity Siegerland seit September auch Lastenräder zur Ausleihe an, um den Bedarf an umweltfreundlichem Gütertransport zu decken, so die Verantwortlichen weiter. Diese „vielseitigen Cargo-Bikes ermöglichen es nicht nur Privatpersonen und Unternehmen, umweltbewusstere Transportmöglichkeiten zu nutzen, sondern auch jungen Familien die Möglichkeit, ihre Kinder sicher und umweltfreundlich in diesen Lastenrädern zu befördern“.

„Wir sind stolz, als Mobilitätspartner von Velocity Siegerland zu agieren und einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten“, betont Christian Schneider, Geschäftsführer von Walter Schneider. „Die Ladestation ermöglicht unseren Kunden eine neue Möglichkeit in Bezug auf Mobilitätsgarantie und Flexibilität.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland