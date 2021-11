Siegen: Wer in welcher Kneipe bei Live Music Hopping spielt

Siegen. Nach einem Jahr Corona-Pause ist das Live Music Hopping Siegen zurück. Mit dabei: 15 Lokale in Unter- und Oberstadt. Neu: Party für guten Zweck

Die Vorbereitungen für die sechste Auflage des Siegener Kneipenfestivals „Live Music Hopping“ am Samstag, 13. November, befinden sich in den letzten Zügen.

Nach inzwischen fünf Jahren hat die Veranstaltung, die Live-Musik und mehr an vielen verschiedenen Stellen in der Ober- und Unterstadt bietet, fast schon Tradition. Mehrere tausend Menschen nahmen laut Veranstalterangaben in den vergangenen Jahren teil – 2020 musste die Veranstaltung coronabedingt pausieren.

Zwei Besonderheiten beim 6. Siegener Live Music Hopping: Corona und Spendenaktion

Guter Zweck: In diesem Jahr wird das Siegener Live-Music-Hopping-Festival mit einer Spendenaktion für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD) Siegen verknüpft, teilt Matthias Funke mit, beim Veranstalter Fun Concept GmbH für Marketing zuständig. Es handle sich dabei um eine regionale Herzensangelegenheit, „wichtig war uns, dass wir eine Organisation direkt in der Region unterstützen.“ Die Besucher werden die Möglichkeit haben, sowohl online als auch in den teilnehmenden Lokalen vor Ort (es liegen QR-Code zu Paypal aus) zu spenden. Der AKHD begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit deren Familien, welche die Diagnose einer lebensverkürzenden Krankheit erhalten haben. Hierbei werden die Familien und speziell die betroffenen Kinder in ihren Möglichkeiten bestärkt und nicht auf die Erkrankung oder Grenzen beschränkt, heißt es dazu. Mehr Infos: akhd-siegen.de.

Aktuelle Infos gibt’s auf der Festivalhomepage. Foto: Fun Concept GmbH / Veranstalter

Corona: Für die teilnehmenden Betriebe gelten mindestens die gleichen Hygienemaßnahmen wie an jedem anderen Öffnungstag. Diese orientieren sich an der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, den Lokalen steht es frei, die Hygienemaßnahmen für das Festival zu verschärfen, etwa hinsichtlich der 3G-Regel. Aktuelle Infos: live-music-hopping.de/corona und vor Ort.

Der Ablauf am Samstag in Siegen zwischen Bahnhof und Marburger Tor

Ab 20 Uhr startet am Samstag in den 15 teilnehmenden Betrieben zwischen Bahnhof und Marburger Tor das Programm – erstmals bei freiem Eintritt. Bisher war es so, dass einmalig ein Ticket gekauft werden musste, das dann den Eintritt in alle teilnehmenden Lokale ermöglichte. Vom Solokünstler bis zur Band, von lokalen Musikern bis zu überregionalen Künstlern und von zarten Stimmen bis zum harten Rocker ist alles dabei, versprechen die Macher: So abwechslungsreich wie die Akteure werde auch das gebotene Musikprogramm. Besucher können von Lokal zu Lokal ziehen und in jeder Bar, Kneipe oder Restaurant andere Künstler erleben. Final steht das Programm noch nicht fest, mit dabei sind auf jeden Fall folgende Locations:

Verstärker: DJ Paul Moreno, Mix aus Alternative/New Metal/Crossover.

Gusto Puro: Die DJs Mike Shepherd und Björn nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die 80er und 90er, NaK Accoustic bietet Livemusik.

Café Flocke: „the molzbergers?“ spielen nach Lust und Laune Barmucke für Herz, Seele und Hut, heißt es vom Veranstalter – dahinter stehen Achim Weiss, Mario Mammone, Christian Schneider und Guido Molzberger.

Opa Adam: DJ Altuu spielt Disco- und House-Musik.

Frickes: Musik der 80er und 90er mit dem Haus-und-Hof-DJ.

Jiggers Bar: Gitarrist Werner Hucks spielt ausgewählte, eher ruhige, klassische Gitarrenmusik.

J.I.M-Bar: DJ Thomas Rottmann spielt einen Mix aus Partymusik, Schlager und Mallorca-Hits.

MaKrönchen: Der Produzent „VentoJFresco“ begleitet mit „Deep House Lounge“-Musik die Vernissage zur Ausstellung einer Bildergalerie der jungen Siegener Künstlerin Nika Moskvitin.

Welche Künstler im Mirror, bei My First Kitchen, im Burgerrestaurant „Want Beef“, im Camelot, in Onkel Toms Hütte, in Laternchens Weinliebe und im „Früh bis spät“ auftreten, steht in Kürze fest.

