„Mediaboard“ an der Kreuzung Kochs Ecke in Siegen (Archivbild): Leuchtende Außenwerbung bedeutet nach Ansicht von Volt Lichtverschmutzung.

Siegen Volt findet: Der öffentliche Raum in Siegen sollte von Werbung befreit werden. Das sei nicht nur schöner, sondern auch nachhaltiger.

Siegen soll werbefreie Stadt werden. Das schlägt zumindest die Volt-Fraktion vor: Sie möchte die Verwaltung beauftragen, zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, den öffentlichen Raum von Werbung zu befreien, heißt es in einem Antrag zur Ratssitzung am Mittwoch, 28. Februar. Die Fraktion meint damit auch LED-Anzeigetafeln, die an Privatgebäuden installiert sind. Diese sollen laut Beschlussvorschlag verboten werden, wozu die entsprechenden Gestaltungssatzungen geändert und angepasst werden müssten.

Ein werbefreies Siegen könne die Lebensqualität der Menschen steigern, die Ästhetik des Stadtbildes verbessern und positive ökologische Effekte erzielen. Die „visuelle Überlastung und Unruhe durch eine Vielzahl von Werbeschildern“ werde verhindert, „Architektur und natürliche Schönheit der Stadt“ kämen besser zur Geltung, beeinflussten das allgemeine Erscheinungsbild positiv. Außerdem würde der öffentliche Raum als Ort der Begegnung und Erholung gestärkt, wenn keine kommerziellen Botschaften gesendet würden. Soziale Interaktion und Gemeinschaftsgefühl, glaubt Volt, würden gestärkt.

Volt: Statt Werbung in Siegen lokale Geschäfte, Kultur und Traditionen hervorheben

Zudem würden Umweltbelastungen reduziert: Außenwerbung bedeute Lichtverschmutzung („visueller Lärm“) und nächtliche Helligkeit, verbrauche Ressourcen sowohl bei Herstellung und Entsorgung von Werbematerialien und auch bei der Energie. Würde die Stadt von standardisierten Werbebotschaften befreit, betone dies laut Volt die lokale Identität, „fördert ein einzigartiges Stadterlebnis und ermöglicht es, lokale Geschäfte, Kultur und Traditionen besser hervorzuheben“. Das Umgebungsbild werde ruhiger und entspannter, die Menschen würden den Stadtraum angenehmer und entschleunigter erleben. Zumal nach Ansicht der Partei durch Verzicht auf Werbung Raum geschaffen werden könne „für innovative Stadtplanung und -nutzung“; der öffentliche Raum könnte demnach neu gestaltet werden.

Städte wie Grenoble in Frankreich und São Paulo in Brasilien hätten gezeigt, dass eine Reduzierung oder Abschaffung von Außenwerbung positive Auswirkungen auf das Stadtbild und das Gemeinschaftsgefühl haben könnten. Von diesen Erfahrungen könne Siegen lernen, wie es weiter heißt, in Abstimmung mit Bevölkerung und lokalen Unternehmen.

