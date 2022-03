Siegen: Werkzeuge gestohlen, um Tresore aufzuflexen

Siegen. Täter dringen ins Haus der Musik in Siegen ein und stehlen Werkzeug. Das wird bei einem Einbruch in die Kletterhalle am Effertsufer verwendet.

Unbekannte sind zwischen Montag, 7., 18 Uhr, und Dienstag, 8. März, 6.30 Uhr in den Rohbau des Hauses der Musik in der Oranienstraße in Siegen eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Täter Baumaschinen und Geräte mit einem Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Der an dem Rohbau entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Ebenfalls zwischen Montagabend und Dienstagmorgen sind Einbrecher in die Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins am Effertsufer eingedrungen. Sie warfen laut Polizeiangaben einen Tresor aus dem ersten Obergeschoss in die Kletterhalle und stahlen ein Geldkassette. Zudem wollten sie augenscheinlich zwei Tresore aufflexen. Dafür brachten sie Werkzeug mit. Die Tresore blieben zu, das Werkzeug ließen sie zurück. An der Kletterhalle entstand Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Siegener Polizei hat zwei Männer im Verdacht

Die Polizei vermutet, dass das Werkzeug aus dem Baustellen-Einbruch verwendet wurde, um die Tresore aufzuflexen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei zwei Männern – 20 und 24 Jahre – hat die Polizei ein Großteil der restlichen entwendeten Baumaschinen aufgefunden werden. Die beiden erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

