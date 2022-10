Siegen-Wetter: Das passiert mit dem Goldenen Oktober

Siegen. Carsten Beyer von Meteo Siegerland hat trübe Aussichten. Aber auch Hoffnung auf schon bald wieder wärmere Zeiten.

Das schöne Wetter im bisher „Goldenen Oktober“ der letzten Tage geht nun langsam zu Ende. Ab Donnerstag wird es wieder eher grau als blau. Das kündigt Carsten Beyer, Wetterexperte bei Meteo Siegerland, an.

Nächste Woche wieder milder

Der Azorenhochableger „Wim“ schwächt sich bis Donnerstag ab. Donnerstagabend folgen dann mit Durchzug atlantischer Störungen etwas unbeständigere Tage, es bleibt aber allgemein mild, es wird zum Sonntag noch milder. Nächste Woche sind 20 Grad wahrscheinlicher als 10 Grad. „Schauen wir mal, was kommt.“

Am Dienstag herrscht ein Mix aus Hochnebel, Wolken und Sonnenschein. Höchsttemperaturen 10 bis 18 Grad. Die kommende Nacht wird leicht bewölkt oder klar. Gegen Morgen vor allem in Senken und in Gewässernähe Dunst oder Nebelfelder. Die Tiefsttemperaturen sind frisch mit 4 bis 1, in Tälern und Hochtälern 0 bis örtlich -4 Grad. Örtlich ist sogar Reifglätte durch Überfrieren möglich.

Am Mittwoch neben lockeren oder dünnen Wolken nochmals viel Sonnenschein. Bis zum Mittag lösen sich örtliche Nebelfelder auf. Höchsttemperaturen 12 bis 18 Grad. Schwacher Wind aus Südost bis Süd.

Donnerstag neben Wolken zuweilen Sonnenschein, nur vereinzelt Schauer. Höchsttemperaturen 11 bis 17 Grad.

Freitag wird ein grauer Tag

Freitag viele Wolken und auch mal Regen oder Schauer. Kaum Sonne. Höchsttemperaturen 11 bis 17 Grad.

Samstag und Sonntag wolkig, mit örtlich etwas Sonne,. aber auch einzelnen Schauern. Höchsttemperaturen 13 bis 17 Grad, Sonntag noch etwas milder.

Montag trocken mit Wolken und Sonne. Höchsttemperaturen 15 bis 21 Grad.

Und dann? Carsten Beyer: „Der weitere Trend ist unsicher.“

