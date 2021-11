Siegen: Wie Beschäftigte fit für die Digitalisierung werden

Siegen. Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen veranstaltet regelmäßig „Digital-Scouts-Kurse“. Dort sollen Beschäftigte digital fit werden.

Beschäftigte von kleinen und mittleren Unternehmen fit für die Digitalisierung machen: Das ist das Ziel der Digital-Scouts-Workshop-Reihe des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums. Es geht um Themen wie Change Management, Datenvisualisierung und agiles Projektmanagement. Als das Kompetenzzentrum an der Universität Siegen vor vier Jahren gestartet ist, hätte Marc Gerbracht nicht gedacht, dass die Nachfrage einmal so groß sein würde. „Mittlerweile haben wir schon 18 Reihen in unterschiedlichen Regionen angeboten“, sagt der Verantwortliche für die Digital Scouts.

In Siegen läuft aktuell die vierte Auflage, weitere gibt es zum Beispiel in Dortmund, im Märkischen Kreis, in Bonn und in Oberhausen. Die Reihe läuft ein halbes Jahr lang. Einmal pro Monat treffen sich Expertinnen und Experten aus dem Kompetenzzentrum mit den Teilnehmenden. Die Reihen finden mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern statt. In Siegen ist dies die Industrie- und Handelskammer (IHK). „Wir haben immer unsere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren dabei, die uns ganz stark unterstützen – darüber freuen wir uns sehr“, sagt Marc Gerbracht.

„Digital-Scouts-Kurse“ in Siegen: Teilnehmer bestimmen Themen

Nicht alle Inhalte der Workshops sind von Anfang an vorgegeben. „Uns ist es wichtig, mit den Teilnehmenden über die Themen zu sprechen, die für sie wichtig sind“, so Gerbracht. „Ich fand das Thema ‚Change‘ am interessantesten“, sagt Claudia Bügeler, die bei der zweiten Reihe in Siegen dabei war. Sie ist Weiterbildungsreferentin beim Berufsbildungszentrum (bbz) der IHK Siegen. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht nötig. „Es kann jeder dabei sein, der Lust auf das Thema Digitalisierung hat“, bekräftigt sie.

+++ Lesen Sie auch: Siegen ZOB ohne Autos – Schlüsselrolle für Hindenburgstraße +++

So ist es auch bei Andreas Weigel, der bei der Firma Vetter Krantechnik in Haiger für die digitale Transformation zuständig ist. Er ist nicht der erste aus seinem Unternehmen, der die Qualifizierung zum Digital Scout mitgemacht hat. Auch er konnte als Digitalisierungsexperte aus der Reihe noch etwas mitnehmen. „Vor allem der Austausch hat mir gut gefallen. Wir hatten Mitarbeitende von richtig großen Mittelständlern dabei, aber auch jemanden von einer Apotheke. Die Teilnehmenden kamen aus ganz verschiedenen Branchen. Aber wir haben schnell gemerkt: Jeder hat im Kern die gleichen Probleme.“

Siegen: Aus Workshops können sich Digitalisierungsprojekte entstehen

Aus vielen Digital Scout-Reihen entstehen Digitalisierungsprojekte. Die Expertinnen und Experten aus dem Kompetenzzentrum unterstützen die Firmen dabei, ein konkretes Thema anzugehen. Auch mit Vetter hat das Kompetenzzentrum ein Projekt umgesetzt. Es ging darum, dass die Instandhaltungs-Abteilung die Störmeldungen aus der Produktion besser erfassen wollte.

+++ Lesen Sie auch: Extremer Starkregen führt zur Katastrophe in Minutenschnelle +++

„Mittlerweile haben wir eine Störmelder-App entwickelt. Wir haben jetzt einen sehr geregelten Ablauf, was Störungen in der Produktion angeht“, erzählt Andreas Weigel.

Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen gehört zu Mittelstand-Digital (www.mittelstand-digital.de). Mit Mittelstand-Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und informiert über mögliche Chancen und Herausforderungen. Regionale Kompetenzzentren helfen vor Ort dem kleinen Einzelhändler genauso wie dem größeren Produktionsbetrieb mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Netzwerken zum Erfahrungsaustausch und praktischen Beispielen.

Er hat immer noch regelmäßig Kontakt zu Claudia Bügeler, mit der er gleichzeitig die Workshop-Reihe besucht hat. Sie arbeiten jetzt bei verschiedenen Projekten zusammen.

Weitere Infos gibt es auch auf der Internetseite https://kompetenzzentrumsiegen.digital/digital-scouts/ und im Podcast des Kompetenzzentrums http://bit.ly/swfdigitalpodcast. Wer bei einer Digital Scouts-Reihe dabei sein möchte, kann sich unter digitalscouts@kompetenzzentrum-siegen.digital melden

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland