Siegen: Wie „intelligente Mülleimer“ für mehr Ordnung sorgen

Siegen. An Siegens Neuen Ufern gibt es zwei intelligente Mülleimer – und seitdem weniger rumliegenden Abfall. Es liegt an mehreren smarten Funktionen.

Zwei „Intelligente Mülleimer mit Füllstandsanzeige“ sind seit Kurzem an Siegens Neuen Ufern im Einsatz. Die Geräte wurden innerhalb eines Pilotprojekts aufgestellt, um Bürgerinnen und Bürgern den praktischen Nutzen des Programms „Smart City Siegen“ näherzubringen.

Die Mülleimer verfügen über solarbetriebene Presssysteme, die den Abfall zusammendrücken, so das Aufnahmevolumen vervielfachen und den Leerungsrhythmus verlängern. Dank der Pressfunktion haben die Behälter nach Angaben der Stadt Siegen eine Aufnahmekapazität von etwa zwölf herkömmlichen Abfalleimern.

Siegen: Intelligente Mülleimer müssen seltener geleert werden – das spart CO2

Weiteres smartes Feature: „Da sie automatisch ihren Füllstand erfassen und diesen an die Stadtreinigung melden, die somit ,passend’ zur Leerung anrücken kann, verringert das unnötige Fahrten und führt so zu einer Reduzierung von CO 2 -Ausstoß.“ Statt wie ihre Vorgänger zwei Mal am Tag müssen die neuen Modelle nur zwei Mal pro Woche geleert werden. Wegen der online abrufbaren Füllstände ist es aber bei Bedarf auch jederzeit möglich, auf Spitzen zu reagieren.

„An den beiden Standorten ist im Gegensatz zu der vorherigen Lösung mit einem normalen Abfallbehälter die Verschmutzung rund um die Behälter fast vollständig zurückgegangen“, schildert die Stadtreinigung die bisherigen Erfahrungen. „Durch den Einsatz der neuen Behälter konnte an der Stufenanlage, insbesondere an den Wochenenden, eine leichte Verbesserung des Erscheinungsbildes erzielt werden.“ Entstanden ist die Idee aus einer Zusammenarbeit zwischen dem städtischen Digitalisierungsbeauftragten und der Stadtreinigung.

