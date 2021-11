Siegen: Wieder brennt ein Müllcontainer im Bahnhofsbereich

Siegen. Die Feuerwehr musste im Siegener Bahnhofsbereich am Dienstag erneut einen Müllcontainerbrand löschen. Nicht das erste Mal in den letzten Monaten.

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr zu einem Müllcontainerbrand im Siegener Bahnhofsbereich gerufen. Direkt vor dem „Runkelhaus“ standen mehrere große Müllcontainer, von denen einer lichterloh brannte.

Während die Feuerwehr den Brand löschte, zog die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen rund um den Bahnhofsbereich auf Streife. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Brandstiftungen an Müllcontainern im Bahnhofsbereich gegeben. Die Feuerwehr hatte den vollständig abgebrannten Kunststoffcontainer schnell gelöscht, so dass keine weiteren in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Einsatzkräfte fegten noch den Müll zusammen, den dann am Mittwochmorgen die Stadtreinigung der Stadt Siegen abholte.

