Siegen: Wieder Kinderwünsche zu Weihnachten erfüllen

Siegen-Wittgenstein. Die Aktion Herzklopfen der Ali-Baba-Läden in Siegen und Umland geht mit der Aktion Herzklopfen in die 15. Runde. Das steckt dahinter.

Das Ali-Baba-Team der gemeinnützigen Trägerin Alternative Lebensräume aus Siegen geht mit seiner Aktion Herzklopfen in die 15. Runde und ruft zum Teilnehmen auf.

Die Initiative bringt Kinderwünsche, Wunscherfüller und -erfüllerinnen sowie Wunschpaten und -patinnen zusammen. Schirmherren sind die Bürgermeister Steffen Mues (Siegen), Walter Kiß (Kreuztal), Kyrillos Kaioglidis (Hilchenbach), Paul Wagener (Netphen) und für Bad Berleburg Bernd Fuhrmann.

Präsente bis Mitte Dezember abgeben Bis Samstag, 11. Dezember, werden die Geschenke von den Patinnen und Paten in den mitmachenden Lokalen abgegeben. Die noch offenen Wünsche werden vom Ali-Baba-Team eingekauft. Die Verteilung der Geschenke wird in diesem Jahr so wie im vergangenen ablaufen, nämlich über Abholstationen, wo die Geschenke am Montag und Dienstag, 20. und 21. Dezember, auf ihre „Wunschkinder“ warten. Im Januar ist der Abschluss der Aktion, mit dem Versenden der gemalten oder geschriebenen Dankesgrüße der Kinder an die Patinnen und Paten. Das alles geschieht unter Wahrung der Anonymität.

„Bereits im letzten Jahr hat mich begeistert, dass mit der Erfüllung aller eingereichten Kinderwünsche pandemiebedingte Abstände überwunden wurden“, sagt Steffen Mues. „Das waren über 900 Zeichen der Verbundenheit. Die Kinder wissen: Es hat jemand an mich gedacht. Ich wünsche mir und bin sicher, dass die Aktion wie in den Vorjahren erneut ein Erfolg wird.“

Herzenswunsch in Siegen bis 25 Euro

Seit Kurzem liegen die Wunschzettel aus. Bis Samstag, 20. November, können Kinder bis 14 Jahre aus einkommensschwachen Familien einen Herzenswunsch bis 25 Euro notieren. Die Wünsche werden auf hübsch gestaltete Wunschengel übertragen, die in den mitmachenden „Wunsch-Spots“ aushängen: in den Ali-Baba-Läden in Kaan-Marienborn, in der Oberstadt in Kreuztal und Hilchenbach sowie in Netphen und bei Touristik Hilchenbach. Die Aktion in Wittgenstein startet ein wenig später.

Zusätzlich sind in den Wunsch-Spots auch Spendendosen aufgestellt und kleine Präsente zu haben, deren Erlös Herzklopfen zugutekommt.

Ab Dienstag, 9. November, werden für die Wunschengel Patinnen und Paten gesucht. Kirsten Fuhr, Diplom-Sozialarbeiterin und Leiterin der Aktion Herzklopfen: „In den letzten Jahren haben uns viele Einzelpersonen, Paare und Familien unterstützt, die sich ganz konkret einen Wunsch herausgesucht, mit Vorfreude das Geschenk besorgt und schön verpackt haben.“

„Großartige Unterstützung“ in Siegen und Umland

Zudem seien die Macherinnen dankbar, wenn Firmen, Betriebsräte und Vereine gleich einen Wunschengel-Chor aufnehmen und entweder im Kollegenkreis oder per Spendenscheck für die Erfüllung der Herzenswünsche sorgen. „Wir hoffen auch in diesem Jahr auf die großartige Unterstützung aus der Bevölkerung, ganz besonders im Namen der Kinder, die dadurch erleben, dass sie nicht vergessen sind und ihre Wünsche ernst genommen werden.“

