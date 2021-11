Siegen: Wieder Kreatives im Quartier Hammerhütte

Harei Meise und Oliver Schneider vom Verein StyleFiasko und Teilnehmerin Anna bei der Arbeit am „Painted Rock“ auf dem Spielplatz in der Siegener Leystraße.

Siegen. Auch im Herbst und Winter wird es im Siegener Quartier Hammerhütte kreativ und bunt für junge Menschen. Das ist geplant.

Das offene Projekt „Stadtraum für uns“ der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein, das seit Juni im Quartier Hammerhütte wird, hat auch im Herbst und Winter wieder Workshops und Veranstaltungen für alle Menschen ab 14 Jahren im Angebot.

Das Zusammenspiel von digitalen und analogen künstlerischen Techniken und deren Einsatz in einem soziokulturellen Kontext ist das Hauptanliegen des geförderten Projekts, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Betonquader im Siegener Quartier Hammerhütte

Bisher wurden im Stadtraum Hammerhütte an fünf verschiedenen Orten vierzehn, von der Firma Otto Quast unentgeltlich gefertigte Betonquader aufgestellt, die unter der Leitung der StyleFiasko-Graffitikünstler von Jugendlichen beeindruckend gestaltet wurden.

Marc Baruth von der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein und Künstlerin Mirjam Elburn stellen im Sommer das Projekt "Stadtraum für uns" vor. Junge Menschen schaffen im und für die Hammerhütte digitale und analoge Kunstwerke und gestalten so das Quartier. Foto: Florian Adam / WP

An diese Betonquader werden QR-Codes angebracht, über die alle Kunstwerke, die in den verschiedenen Workshops entstanden und entstehen, direkt vor Ort und zum Teil auch mittels Augmented-Reality-App betrachtet werden können. Die von den Teilnehmenden erarbeiteten digitalen und analogen Kunstwerke erobern so den Stadtraum Hammerhütte und sind für alle Passanten einsehbar.

Siegener Kunst mit Mirjam Elburn und Marc Baruth

Ab Freitag, 19. November, wird es digital: Künstler und Designer Marc Baruth und die Künstlerin Mirjam Elburn laden ein, die Hammerhütte fotografisch zu entdecken und anschließend mit Hilfe der Programmiersprache „Processing“ abgedrehte Collagen zu erstellen. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.

Der letzte Workshop widmet sich ab Mittwoch, 15. Dezember, Experimenten mit dem 3D-Drucker. Mirjam Elburn und Marc Baruth werden mit den Teilnehmenden einfache Figuren, Formen oder plastische Bilder entwerfen, in 3D-Modelle umsetzen und diese dann drucken. Computerkenntnisse sind zur Teilnahme erforderlich.

Siegener Projekt im Dezember beendet

Im Dezember stehen zum Abschluss des Projekts noch zwei Kunst-Spaziergänge zu den sogenannten „Painted Rocks“, also den bunt besprühten Betonquadern, auf dem Programm. Und ein Fest mit Ausstellung, Lesung und Musik soll Mitte Dezember das Projekt „Stadtraum für uns“ beenden. Die genauen Termine für die Spaziergänge und das Abschlussfest werden in Kürze bekannt gegeben.

Anmeldungen im Netz auf stadtraumfueruns.de.

