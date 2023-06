Siegen: Wieder mehr Arbeitslose – trotzdem Fachkräftemangel

Siegen. Im Jobcenter geht es um das neue Bürgergeld: Ab Juli werden die Betroffenen Veränderungen deutlich zu spüren bekommen.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Siegen-Wittgenstein im Juni gestiegen. Insgesamt waren 8.319 Personen arbeitslos gemeldet, 54 mehr als im Mai und 1.153 Personen oder 16,1 Prozent mehr als im Juni 2022. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,6 Prozent.

Schwache Konjunktur und frühe Sommerferien

Nachdem die Frühjahrsbelebung bereits in den Vormonaten auf sich warten ließ und der Arbeitsmarkt merklich an Schwung verloren hatte, schlägt sich in den Zahlen jetzt nieder, was zu erwarten war, stellte die Arbeitsagentur fest. Die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt kühlt sich ab. Das liege an der schwachen wirtschaftlichen Dynamik, aber auch an den frühen Sommerferien führen – Neueinstellungen werden aufgeschoben. Aber schon seit Jahresbeginn ist hier eine Zurückhaltung bei den hiesigen Unternehmen spürbar, die unter anderem auch mit einem Engpass an Personal zu begründen ist. Gleichzeitig markiert die Jahresmitte das Ende vieler Ausbildungsverhältnisse und setzt junge Menschen frei.

Dennoch beweise sich der regionale Arbeitsmarkt weiterhin insgesamt als robust, heißt es im Bericht der Agentur: Die solide Beschäftigungslage stabilisiere den Einfluss, den die abgeflachte Konjunktur auf den Arbeitsmarkt ausübt. Dieser werde sich auch in den kommenden Monaten eher verhalten entwickeln. Denn auch die Zahl gemeldeter Stellenangebote stagniert weiter, jedoch auf einem hohen Niveau. Als ein zusätzlicher Dämpfer wirke das Ungleichgewicht zwischen den formalen Anforderungen bei der Besetzung offener Stellen und den Kenntnissen, die Bewerberinnen und Bewerber anbieten können.

Fachkräfte müssen sich neu qualifizieren

Gestiegene Anforderungsprofile in einzelnen Berufsbildern und Tätigkeitsbereichen, aufgrund der Modernisierung der Arbeitswelt, werden die nahe Zukunft aber weiterhin stark prägen. Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Siegen: „Viele der bislang gut qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit jahrelanger Berufserfahrung werden immer öfter in die Situation gelangen, bedingt durch den technologischen Wandel etwa, das bisherige umfangreiche Berufswissen mittels Nachqualifizierung und Weiterbildung aktuell halten zu müssen und zu erweitern. Sie tragen so dazu bei, ihre eigene berufliche Biografie auf tragfähige Säulen zu stellen und den Anschluss nicht zu verlieren. Außerdem bilden sie einen unserer wichtigsten Hebel, zur Lösung des Fachkräftebedarfs in der Region beizutragen.“

Ukrainer müssen viele Hürden überwinden

Mit dem Berichtsmonat Juni jährt sich erstmalig der Zeitpunkt der Betreuung ukrainischer Staatsangehöriger. Dazu erklärt Christopher Sczudlik, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Siegen-Wittgenstein: „Im Alltag müssen viele Hürden überwunden werden: Die Suche nach Wohnraum und Kinderbetreuung, die Anerkennung des eigenen Berufsabschlusses, der notwendige Spracherwerb.“ Die in der Region lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer sind vergleichsweise jung und gut qualifiziert. Auf dem Arbeitsmarkt sind aber gute Deutschkenntnisse oft unerlässlich und gute Englischkenntnisse oft nicht ausreichend.

Bürgergeld-Empfänger dürfen mehr dazu verdienen

Zum 1. Januar wurde das Bürgergeld eingeführt. Mit der ersten Stufe wurden die Regelbedarfe erhöht und die Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen eingeführt. Mit der zweiten Stufe ab 1. Juli bekommt die Qualifizierung einen noch höheren Stellenwert: „Die Reform ist damit mehr als nur eine bloße Namensänderung. Sie wird im Leben der Menschen zu spürbaren Veränderungen führen“, erläutert Christopher Sczudlik. Weiterbildungsgeld und Weiterbildungsprämien motivieren zusätzlich, auch Lernentwöhnte, das Ziel der Zwischen- und Abschlussprüfungen nicht aus den Augen zu verlieren. Des Weiteren haben durch den Anstieg der Freibeträge Menschen mit Arbeit mehr Geld als vorher zur Verfügung. Das soll Erwerbsanreize setzen für die Bürgerinnen und Bürger, die neben ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aufstockend Bürgergeld erhalten.

