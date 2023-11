Der neue Globus in Siegen. (Archivbild)

Siegen: Wieder Neues an neuer Globus Markthalle

Siegen Bei Globus in Siegen gibt es eine neue DHL-Packstation genommen. 126 Fächer für Pakete und Päckchen bietet der Automat.

DHL hat eine neue Packstation bei Globus an der Eiserfelder Straße 170 in Siegen in Betrieb genommen. Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken, teilt das Unternehmen mit.

Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 126 Fächer und erweitere somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs. Mit Packstationen können DHL-Kundinnen und -Kunden rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen. Damit trügen sie auch zum Klimaschutz bei: Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spare eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 ein. Denn die Zustellerinnen und Zusteller könnten pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Für die Be- und Entladung der Packstationen stünden deutschlandweit unter anderem mehr als 25.000 Elektro-Fahrzeuge zur Verfügung.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App.

