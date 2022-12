Siegen: Wieder Wasserrohrbruch – Schaden auch diesmal groß

Kaan-Marienborn. In einem derzeit unbewohnten Haus in Siegen platzt ein Wasserrohr. Die Feuerwehr muss die Tür mit Gewalt öffnen.

Ein Wasserrohrbruch hat für erheblichen Schaden in einem Wohnhaus im Käner Brüderweg gesorgt.

Eine Nachbarin hatte zufällig Rauschen gehört und bemerkt, dass aus Kellerfenstern und Haustür Wasser herauslief. Sie verständigte die Feuerwehr, die die Hintertür des seit zwei Jahren leerstehenden Gebäudes öffnete.

Feuerwehr Siegen: Wasser fließt über zwei Etagen

Das Wasser war über zwei Etagen geflossen und hatte für erhebliche Schäden gesorgt. Die Einsatzkräfte drehten das Wasser ab. Der Wasserrohrbruch ist einer von vielen in den vergangenen tagen. Am Dienstag rief ein geplatztes Rohr die Feuerwehr in der ehemaligen Gaststätte „Zum Alten Flecken“ in Freudenberg auf den Plan. Am Montag hatte im Nahkauf-Supermarkt in Holzhausen ein Wasserrohr nachgegeben und für enormen Schaden gesorgt.

Neben den Türen sind auch sämtliche Fenster geschlossen. Foto: Jürgen Schade

