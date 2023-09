Stadtentwicklung Siegen will Missstand am „Eisen-Muscheid-Gelände“ beseitigen

Siegen. Noch ein hässliches Einfallstor zur Siegener Innenstadt: Das Eisen-Muscheid-Gelände am Kaisergarten. „Negative Auswirkungen“ sollen Ende haben.

Einst war Eisen Muscheid ein Metallwarenhandel, eine Art Baumarkt. Ein Nebenstandort an der Rückseite des Siegener Hauptbahnhofs ist seit Kurzem abgerissen. Auch der einstige Hauptsitz am Kaisergarten steht seit Jahren leer, das Grundstück ist teils auch eine Brache. Und das in ziemlich zentraler Lage, an einem der Einfallstore zur Siegener Innenstadt. Jetzt will die Verwaltung den Bereich neu ordnen: „Die städtebauliche und gestalterische Aufwertung dieses zentralen Bereichs ist für die städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Siegen von besonderer Bedeutung“, heißt es in der Vorlage zur Aufstellung des Bebauungsplans, über die der Rat Mittwoch, 6. September, zu beschließen hat.

Das Gelände am Kaisergarten liegt zwischen Kampen- und Fölzerstraße, schräg gegenüber des Concorde-Hotels und ist etwa anderthalb Hektar groß. Ganz in der Nähe führen die vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße Sand- und Hagener Straße entlang, der Schnittpunkt bildet das „Eingangstor“ zur Innenstadt. Die Eisen- und Stahlhandlung wurde im Jahr 1952 von Wilhelm Muscheid gegründet und siedelte sich in den 1960er Jahren hier an, heißt es in der Vorlage. Es wurden zahlreiche Lagerhallen, Ausstellungs- und Büroräume für den Sanitär- und Heizungsgroßhandel geschaffen, die ab dem Jahr 2000 nach und nach wieder aufgegeben wurden. Durch die nun schon seit langer Zeit untergenutzten Flächen sei „ein städtebaulicher Missstand entstanden, der das äußere Erscheinungsbild dieses Stadteingangstores dominiert und negative Auswirkungen auf das gesamte Umfeld hat“, heißt es weiter.

Das möchte die Stadt ändern. Im Flächennutzungsplan ist das Areal zu großen Teilen als „Gemischte Baufläche“ ausgewiesen, kleinere Teile sind „Allgemeines Wohngebiet“. Mit dem Bebauungsplan sollen Eisen-Muscheid-Gelände und Umgebung städtebaulich neu geordnet werden. Erste Skizzen für die künftige Entwicklung gebe es demnach bereits.

