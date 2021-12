Das erste Teilbauwerk der Talbrücke Rinsdorf sowie der Talbrücke Rälsbach an der A45 kann bald den Verkehr aufnehmen.

verkehr Siegen/Wilnsdorf: Brücken – A 45 in zwei Nächten gesperrt

Wilnsdorf. Die Talbrücken Rinsdorf und Rälsbach auf der A 45 bei Siegen können zumindest in Teilen in Betrieb gehen. Zuvor muss jedoch gesperrt werden.

Die ersten Teile der A-45-Talbrücken Rinsdorf und Rälsbach gehen in Betrieb. Allerdings ist zuvor mit Behinderungen zu rechnen.

Für die Verkehrsumlegung wird die A 45 in der Nacht auf Dienstag, 14. Dezember, in Fahrtrichtung Frankfurt vom und in der Nacht auf Freitag, 17. Dezember, jeweils von 23 bis 5 Uhr zwischen Wilnsdorf und Siegen-Süd voll gesperrt.

Siegen/Wilnsdorf: Markierungsarbeiten auf A 45

Auf der Strecke werden transportable Schutzvorrichtungen umgebaut sowie Markierungsarbeiten vorgenommen, teilt die Autobahn GmbH mit. Umleitungen sind ausgeschildert.

