Siegen-Wittgenstein: Dienstag Warnstreik in gesamter Region

Siegen-Wittgenstein. Verdi ruft für den Bezirk Siegen/Olpe die Tarifbeschäftigten von mehr als 20 Kommunen zum ganztägigen Ausstand auf. Kundgebung am Bismarckplatz

Die Warnstreiks in der aktuellen Tarifauseinandersetzung gehen am Dienstag, 13. Oktober, in die nächste Runde – und die wird eine Nummer größer: Aufgerufen zum ganztägigen Ausstand sind die Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten aller Kommunen im Verdi-Bezirk Siegen/Olpe sowie der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein und der Entsorgungsbetriebe der Stadt Siegen ESi. Das betrifft auch die städtischen Kitas – und damit insbesondere Kreuztal.

Die zentrale Kundgebung für den Warnstreik, von dem mehr als 20 Städte und Gemeinden im Bezirk potenziell betroffen sind, beginnt nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Dienstag um 8 Uhr auf dem Bismarckplatz in Weidenau und soll bis etwa 11 Uhr dauern. Hygiene- und Corona-Schutzmaßnahmen werden laut den Vorgaben beachtet und umgesetzt, heißt es von Verdi.

Verdi will Druck auf Arbeitgeber in Siegen-Wittgenstein erhöhen

Auch in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen am 19. und 20. September in Potsdam für die Beschäftigten von Bund und Kommunen „haben die Arbeitgeber immer noch kein Angebot vorgelegt, sondern sich weiter eingemauert. Die Arbeitgeber verschleppen damit die Verhandlungen weiter unnötig und machen eine weitere Verhandlungsrunde notwendig“, teilt Verdi mit. Damit werde klar, dass man für ein ernsthaftes Angebot der Arbeitgeber den Druck deutlich erhöhen müsse. Man wolle öffentlich deutlich machen, dass die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst nicht nur während der Corona-Pandemie, sondern immer den Laden am Laufen hielten, unabhängig von Bereichen.

Die Forderungen: Erhöhung der Tabellenentgelte um 4,8 Prozent ( mindestens 150 Euro monatlich), 100 Euro mehr pro Monat für Auszubildende, Studierende und Praktikanten, Tarifierung der Ausbildungsbedingungen von Studierenden in bislang nicht tariflich geregelten praxisintegrierten dualen Studiengängen.

