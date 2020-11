Siegen-Wittgenstein: Größerer Umbau in der Kreisverwaltung

In der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein stehen zum 1. Dezember einige Veränderungen an.

Siegen-Wittgenstein. Landrat Andreas Müller veranlasst zum 1. Dezember diverse Veränderungen in der Kreisverwaltung vor. Auch er übernimmt neue Zuständigkeiten.

Mit einer Reihe von Veränderungen im Aufbau der Kreisverwaltung möchte Landrat Andreas Müller in die neue Wahlperiode starten. Unter anderem wird er selbst die direkte Zuständigkeit für die Themen Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität übernehmen. „Dies sind drei ganz zentrale Zukunftsthemen, die entscheidend für die Entwicklung unserer Region sind“, wird der Landrat in einer Mitteilung zitiert. „Sie stehen für Lebensqualität , nachhaltige Entwicklung und Wohlstand . Diese Themen besitzen auch für mich persönlich höchste Priorität und deshalb werde ich sie in Form einer Stabsstelle direkt an mich anbinden.“ Die Leitung dieser Stabsstelle obliegt Markus Menn, der diesen Aufgabenbereich bereits als Sachgebietsleiter verantwortete.

Diese und alle weiteren Veränderungen sollen dazu dienen, „noch effizienter auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet zu sein“, heißt es seitens des Kreises Siegen-Wittgenstein . „Für mich ist es ganz selbstverständlich, Strukturen immer wieder zu überprüfen“, betont Andreas Müller. „Auch im Verwaltungsaufbau müssen wir flexibel auf sich ständig verändernde Rahmenbedingungen und Herausforderungen reagieren, um wirkungsvoll arbeiten zu können.“

Kreis Siegen-Wittgenstein: Corona-Pandemie bleibt großes Thema

Unverändert stehe nach wie vor die Bewältigung der Corona-Pandemie im Fokus der Kreisverwaltung und habe Einfluss auf unterschiedlichste Bereiche. Dabei würden Aufgaben gebündelt, um Abläufe zu optimieren. „Zukunftsweisend werden zudem die Themen Immissionsschutz und Kreislaufwirtschaft sein“, so der Kreis weiter. Hier müsse sich die Verwaltung auf sich ständig verändernde Gesetze und Erlasse sowie Normen setzende Gerichtsurteile einstellen.

Das betreffe zum Beispiel „ganz besonders die Bereiche , Windkraft ’ und ,Betrieb von Deponien ’“. Der Landrat werde unter anderem ein neues Dezernat „ Gesundheit, Sicherheit und Bevölkerungsschutz “ unter Leitung von Thiemo Rosenthal bilden. Thiemo Rosenthal „hat in seiner Funktion als Leiter des Krisenstabes auch in der Vergangenheit bereits Verantwortung in diesem Bereich übernommen und seit Beginn der Pandemie eng mit dem Gesundheitsamt und den kommunalen Ordnungsbehörden zusammengearbeitet“, schreibt der Kreis. In seinem zukünftigen Dezernat werden das „Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung “, das „Amt für Brand - und Bevölkerungsschutz , Rettungswesen “ und das „ Gesundheitsamt “ zusammengefasst.

Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein: „Herausragendes geleistet“

Dabei werde der Bereich des Veterinärwesen s aufgewertet. Dieser ist bisher Teil des Gesundheitsamt es und wird künftig ein eigenständiges Amt unter Leitung von Dr. Ludger Belke sein. „Zum Veterinäramt gehört zum Beispiel der immer bedeutender werdende Bereich der Lebensmittelüberwachung , aber auch die Vorbereitung auf die afrikanische Schweinepest , die inzwischen leider Deutschland erreicht hat“, erläutert Andreas Müller.

Das Gesundheitsamt , das aus Sicht des Landrates bei der Bewältigung der Corona-Pandemie „bis dato Herausragendes geleistet hat“, wird auch künftig in den Händen von Dr. Christoph Grabe liegen. Die Aufgabenbereiche „ Immissionsschutz “ – bisher Sachgebiet des Bauamt s – und „ Abfallentsorgung “ – bisher im Umweltamt verortet – werden in dem neuen „Amt für Immissionsschutz und Kreislaufwirtschaft“ unter Leitung von Olaf Vetter gebündelt, der bisher Bauamtsleiter war. „Vetter ist ausgewiesener Experte in diesen Fragestellungen“, heißt es weiter. Er sei im Rahmen der Kommunalisierung von Landesaufgaben vor etlichen Jahren vom Immissionsschutz der Bezirksregierung zum Kreis Siegen-Wittgenstein gekommen.

Neues Sachgebiet „Öffentlichkeitsarbeit und Regionalmarketing“ beim Kreis

Die Leitung des Bauamt s wird Ramona Plaschke zunächst kommissarisch übertragen, die bisher die Sachgebietsleitung „Bauen und Immissionsschutz“ innehatte. Auch das „Amt für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung“ wird neu zugeschnitten. Das künftige „Amt für Beschäftigungsförderung“ unter dem (auch bisherigen) Amtsleiter Michael Schäfer wechselt ins Dezernat „Schule, Bildung, Soziales und Jugend“ von Helge Klinkert . Schwerpunkte der Tätigkeiten sind „ Arbeitsmarkt und Qualifizierung “ sowie „ Bildung und Teilhabe “.

Im „Referat Landrat“ wird das Sachgebiet „ Öffentlichkeitsarbeit und Regionalmarketing “ gebildet. Die Sachgebietsleitung wird von Pressereferent Torsten Manges wahrgenommen. Die Stelle des persönlichen Referenten des Landrates wird mit dem bisherigen Digitalisierungsbeauftragten Steffen Löhr besetzt. Marianne Heinemann ist auch künftig Leiterin des Referates Landrat. Die organisatorischen Veränderungen werden zum 1. Dezember 2020 in Kraft treten.

