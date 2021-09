Siegen-Wittgenstein: Grüne nominieren Duo für den Landtag

Johannes Remmel und ,Manuela Köninger treten für dei Grünen in den beiden Siegen-Wittgensteiner Wahlkreisen an.,

Siegen-Wittgenstein. Johannes Remmel und Manuela Köninger sollen bei der Landtagswahl im Mai 2022 für die Grünen in den Siegen-Wittgensteiner Wahlkreisen antreten.

Die Kreismitgliederversammlung der Grünen hat Johannes Remmel und Manuela Köninger als Wahlkreiskandidaten für die Landtagswahl 2022 nominiert. Köninger wurde mit 92,5 Prozent der Stimmen für den Wahlkreis 126 gewählt. Remmel setzte sich gegen seinen Mitbewerber Dr. Felix Riedel aus Bad Berleburg mit 84,6 Prozent der Stimmen für den Wahlkreis 127 durch.

Außerdem vergab die Versammlung drei Unterstützungsvoten für die Listenaufstellung der Landespartei im Dezember für Manuela Köninger, Johannes Remmel und die 23-jährige Teresa Pflogsch, Mitglied im Rat der Stadt Siegen.

Manuela Köninger: Engagiert in Neunkirchen

„Mit Manuela Köninger und Johannes Remmel geht ein starkes grünes Duo an den Start, um für die Interessen der Menschen in Siegen-Wittgenstein zu streiten“, erklärten die Sprecherinnen des grünen Kreisverbandes Sara Köppen und Janina Singh in einer Pressemitteilung: „Klimaschutz, die Stärkung Südwestfalens als Industrieregion im Grünen, Bildung und soziale Gerechtigkeit sind bei den Beiden gut in Düsseldorf vertreten.“

Manuela Köninger ist 42 Jahre alt, wohnt in Neunkirchen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von Beruf ist sie Lehrerin für die Sekundarstufe. Seit 2013 arbeitet sie als Hochschullehrkraft in der universitären Lehrerbildung, zunächst an der Universität Siegen, jetzt an der Universität Koblenz-Landau. Zusätzlich promoviert sie aktuell an der Universität Siegen im Fach Bildungswissenschaften. „Ich möchte ab 2022 eine starke Verbindung für die Menschen in unserem Kreis nach Düsseldorf sein, damit die Landespolitik wieder die Menschen im Blick hat, Lebensgrundlagen gesichert und Zukunftschancen für die Bürger:innen offen gehalten werden. Dabei ist es mir wichtig, Gesellschaft, Zusammenleben und Bildung gerecht und nachhaltig zu gestalten, damit die kommenden Jahre die Weichen für eine gute Zukunft stellen.”, so Köninger.

Seit 2012 ist Manuela Köninger bereits politisch aktiv. Sie war von 2012 bis 2014 die erste Sprecherin ihres Ortsverbands und ist seit 2014 Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat ihrer Gemeinde. Auch auf Kreisebene engagiert sie sich im Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration.

Johannes Remmel: Umweltminister aus Siegen

Johannes Remmel ist 59 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt in Siegen. Er war von 1989 bis 1995 Stadtverordneter in Siegen, ist seit 1995 Mitglied des Landtags, war von 2010 bis 2017 Landesminister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und vertritt für seine Fraktion derzeit die Arbeitsschwerpunkte Stadtentwicklung und Europa. Remmel betonte in seiner Bewerbungsrede: „Wir treten jetzt in das entscheidende politische Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ein, angefangen bei der Bundestagswahl am 26. September und dann im Mai 2022 mit den politischen Weichenstellungen im Industrieland Nr. 1 in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Hier und jetzt wird über die große ökologisch-industrielle Transformation entschieden, die wir brauchen, damit unsere Erde für uns und die kommenden Generationen ein guter Ort ist und bleibt.“

