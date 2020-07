Siegen-Wittgenstein: Heimische Bäckereien überzeugen im Test

Siegen-Wittgenstein. 56 Prozent der eingereichten Brote schneiden beim Test des Deutschen Brotinstituts mit „sehr gut“ ab. Neun Auszeichnungen in Gold verliehen

Auf die heimischen Innungsbäckereien ist auch in Krisenzeiten Verlass. Die Ergebnisse des Qualitätstests, die der unabhängige Brotprüfer Karl-Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut durchgeführt hatte, spiegeln die hervorragende Qualität von echtem Handwerksbrot in der Region wider. So wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Brote mit „sehr gut“ und „gut“ bewertet. Neun Innungsbetriebe bekamen zusätzlich die Gold-Auszeichnung für gleichbleibend sehr gute Qualität in den letzten drei Jahren verliehen.

Dass insgesamt über 56 Prozent der eingereichten Brote mit „sehr gut“ und weitere 38 Prozent mit „gut“ abgeschnitten haben, zeigt die hervorragende Qualität der echten Handwerksbrote. Die Auszeichnung „sehr gut“ erhalten nur Brote, für die die volle Punktzahl vergeben werden kann. Mit den Ergebnissen der diesjährigen Brotprüfung ist Innungsobermeister Georg Sangermann aus Olpe-Oberveischede zufrieden.

Er hält die objektive Beurteilung der handwerklich hergestellten Backwaren für sehr wichtig: „Wir legen besonders viel Wert darauf, durch sehr gute handwerkliche Arbeit sehr gute Qualität zu erzielen. Durch besonders lange Teigruhezeiten sind handwerklich hergestellte Brote auch wesentlich besser verträglich. Backwaren aus Massenproduktion, die möglichst schnell durch Maschinen hergestellt werden, können hier nicht mithalten.“

Die Bäckermeisterinnen und Bäckermeister bekamen im Haus der Siegerländer Wirtschaft unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregelungen die Urkunden für die ausgezeichneten Brotsorten von Stefan Simon, juristischer Referent der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd, überreicht.

Sehr gute Noten für Bäckereien aus Siegen und Wilnsdorf

Bäckerei Hellmann, Wilnsdorf: Sehr gut: Mediterranes Landbrot, Siegerländer Reibekuchen, Rubensbrot; Gut: Siegerländer Schwarzbrot, Backesbrot.

Bäckerei Schwan, Inh. Marco Frank, Bad Berleburg: Sehr gut: Dunkles Malzbrot, Heidebrot, Königs Kugel; Gut: Sonnenkruste, Bierbrot.

Bäckerei Karl-Heinz und Dennis Klein, Siegen: Sehr gut: Dinkelvollkornbrot, Original Siegerländer Schwarzbrot, Reibekuchen; Gut: Opa Walter, Roggenmischbrot, Dinkel-Malzbrot.

Klinker’s Landbäckerei, Bad Berleburg: Sehr gut: Krustenbrot; Gut: Chia-Haferbrot, Großer Markthäuser, Schieferkruste, Bonifatius Leebche, Wittgensteiner.

Besonders freuen konnten sich darüber hinaus neun Bäckereien, die zusätzlich eine Auszeichnung in Gold bekamen. Sie bescheinigt gleichbleibend sehr gute Qualität einer Brotsorte in den letzten drei Jahren. Dazu zählen u.a. die Bäckerei Hellmann für die Siegerländer Reibekuchen, Karl-Heinz und Dennis Klein für das Original Siegerländer Schwarzbrot und das Dinkelvollkornbrot sowie Bäckerei Schwan, Inh. Marco Frank für das Heidebrot.

