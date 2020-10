Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes für Dienstag, 20. Oktober, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Über 400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien dem Aufruf allein in Siegen-Wittgenstein gefolgt, sagte Jürgen Weiskirch, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Südwestfalen. Mit dem Streik reagiert Verdi auf das Tarifangebot der Kommunen und möchte vor der dritten Runde der Tarif-Verhandlungen erneut Druck auf die Arbeitgeber ausüben.

„Auf das Angebot der Arbeitgeber kann die Antwort nur sein, dass man die Arbeit niederlegt“, sagte Jürgen Weiskirch im Gespräch mit dieser Zeitung. Besonders für die Pflegekräfte sei das Vorgehen der Arbeitgeber „sehr ernüchternd“ gewesen. Zunächst habe es kein Angebot gegeben, nach dem am Freitag vorgelegten müssen „die Pflegekräfte sich verarscht vorkommen“, so Weiskirch. Das merke man nun auch an der hohen Beteiligung.

Ein Prozent über drei Jahre sei viel zu wenig, kritisiert Weiskirch, außerdem habe Ulrich Mädge, der Verhandlungsführer der Kommunen, Vereinbarungen ignoriert, die bereits 2018 getroffen worden seien. Dabei geht es zum einen um die Bezahlung der Pausen von Pflegekräften im Wechseldienst, die diese ohnehin nicht nehmen könnten, so Weiskirch, zum anderen um höhere Zuschläge für Samstagnachmittage. Mädge habe die ausgehandelte Einigung einfach nicht unterschrieben, kritisiert Weiskirch.

Wer streikt in Siegen-Wittgenstein?

In Siegen-Wittgenstein streiken unter anderem Mitarbeiter des Kreisklinikums Siegen, des Wasserverbandes, des Entsorgungsbetriebs Siegen und der städtischen Kindertageseinrichtungen in Kreuztal. „Vereinzelt sind Kolleginnen und Kollegen an den Streiks beteiligt“, bestätigte Kreuztals Kämmerer Michael Kass. Die Anzahl halte sich aber in Grenzen, die Öffnungszeiten der städtischen Kindertageseinrichtungen seien nicht beeinträchtigt. „Alle städtischen Einrichtungen sind ganz normal in Betrieb“, so Michael Kass.

Die dritte Runde der Verhandlungen ist für den 22. und 23. Oktober in Potsdam geplant. Ob es zu einer Einigung kommt, könne er nicht einschätzen, so Jürgen Weiskirch. „Die Positionen liegen weit auseinander“, so Weiskirch, das Angebot der kommunalen Arbeitgeber müsse „wesentlich aufgestockt werden.“

