Siegen-Wittgenstein: Jetzt online Corona-Test buchen

Siegen/Hilchenbach. Termine für Corona-Tests können nun auch in Siegen-Wittgenstein online vereinbart werden. Zudem gibt es eine Übersicht über Test-Apotheken.

Das digitale Buchungsportal für Corona-Tests auch in Siegen-Wittgenstein ist online. Darauf weist der Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) hin.

Auf www.testen-in-nrw.de können Interessenten nun unkompliziert nach der nächsten Test-Apotheke oder dem nächsten Test-Zentrum in ihrer Nähe suchen und gleich einen passenden Termin buchen. Annähernd 300 Apotheken und Test-Zentren in Westfalen-Lippe, rund 450 in ganz NRW, die die Schnelltest-Software No-Q nutzen, sind bereits registriert und bieten ihre Termine an.

Darüber hinaus gibt es weitere Apotheken und Test-Zentren, die zwar diese Plattform nicht nutzen, aber ebenfalls Testungen anbieten und ihre Angebote über andere Wege zugänglich machen.

Ergebnisse in Siegen-Wittgenstein digital

Online können Interessenten die Adresse oder die Postleitzahl ihres Standortes eingeben sowie einen passenden Zeitraum. Die Suchmaske zeigt ihnen dann Apotheken und Termine in der Nähe an. Mit wenigen Klicks können die Kunden Termine buchen – für sich allein oder die Familie beziehungsweise Freunde.

Sie erhalten dann alle erforderlichen Dokumente und Formulare, die sie für den Testtermin benötigen. Nach dem Test müssen sie nicht vor Ort auf das Ergebnis warten; das wird ihnen ebenso wie die Test-Bescheinigung digital übermittelt. „Keine Warteschlangen vor und nach dem Termin, kein zusätzliches Infektionsrisiko“, erklärt Christian Popien von der Softwarefirma Vertical-Life, die die Software No-Q („keine Warteschlange“) entwickelt hat.

Apotheker: Digitale Unterstützung wertvoll

Die Software ermöglicht aber nicht nur den Bürgern, unkompliziert einen Testtermin zu buchen: „Sie vereinfacht und verkürzt für die Apotheken vor Ort den Testprozess, also die Terminorganisation, die Dokumentation sowie die Berichte an die Gesundheitsbehörden“, so Dr. Christof Werner, AVWL-Bezirksgruppenvorsitzender im Kreis Siegen-Wittgenstein. „Ohne diese digitale Unterstützung wäre die Vielzahl der Testungen für die Apothekenteams, die stark vom Fachkräftemangel betroffen sind, kaum machbar.“

Damit werde das flächendeckende Vor-Ort-Apothekennetz zu einem der „größten und dichtesten Teststellenverbünde im Land“, sagt AVWL-Vorstandschef Dr. Klaus Michels. „Das zeigt einmal wieder, dass die Apotheken vor Ort unverzichtbar sind – nicht nur zur Eindämmung der Pandemie.“

