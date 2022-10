Siegen-Wittgenstein im Kino: Karten für Premiere zu gewinnen

Siegen-Wittgenstein. Der Film „Siegen-Wittgenstein – echt vielfältig“ bringt die ganze Vielfalt der Heimat auf die Leinwand. Wir verlosen Tickets für die Premiere.

Schafherden und Schlackenhalden, Schlösser und Schwerindustrie – von oben sieht das alles nochmal besser, beeindruckender aus. „Siegen-Wittgenstein von oben – echt vielfältig“, heißt der Film von Alexander Fischbach. Der kommt zuerst ins Kino, „dafür wurde er gemacht“, sagt der Filmemacher. „Echt vielfältig“ greift dabei den „Claim“ des Kreis-Logos auf – denn auch wenn das fünf Jahre her ist: Der Film ist das letzte Projekt im Rahmen des Kreis-Jubiläums von 2017 und zeigt Siegen-Wittgenstein aus der Luft. Zwischen Großstadt und Natur, zwischen Wandern und Hochkultur, sagt Landrat Andreas Müller.

Dabei ist er gedacht als Zeitdokument. Denn so wie im Film dürfte so bald niemand mehr die Natur zu Gesicht bekommen: Das Waldsterben hat die Landschaft drastisch verändert. „Der Film zeigt die Landschaft, wie sie heute ist – und wie sie vorher aussah“, sagt der Landrat, den das mitunter „sehr wehmütig“ stimmt. Atemberaubend seien die Aufnahmen aber allemal.

Die Trupbacher Heide zwischen Siegen und Freudenberg. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein / Alexander Fischbach

Erzählerisch im Mittelpunkt steht „Emmi“, Flugzeug-Oldtimer des Luftsportvereins Siegerland LSV, vor Pilot Ulrich Hintermeier nimmt Markus Hering Platz, Schauspieler mit Wurzeln in Holzhausen. Sie starten am Siegerlandflughafen, schweben Richtung Wittgenstein, schwenken ein über Hilchenbach und Netphen Richtung Siegen und zurück in den Süden. In allen elf Kommunen haben Alexander Fischbach und sein Team gedreht, natürlich nicht am Stück, sondern über vier Jahre lang. Immer den Sommer über, wenn die Heimat prachtvoll in der Sonne liegt.

75 Minuten Menschen, Gebäude, Geschichten und Natur aus Siegen-Wittgenstein

Ehrenamtlich, wohlgemerkt. Der Kreis unterstützte Regisseur Alexander Fischbach, Kameramann Jo Kauss und Tonmann Kay-Helge Hercher, die wiederum unterstützt wurden von vielen Experten: Für Drohnenaufnahmen, von Helikopterpiloten, vom LSV Siegerland. „Wir haben das aus Heimatliebe gemacht“, sagt Fischbach, der die Arbeitsstunden gar nicht erst gezählt hat. „Manche Projekte macht man, weil man’s will.“ Es hat sich gelohnt, findet der Filmemacher, der sichtlich stolz ist auf das Ergebnis, dass sein Film im Kino läuft und dem es runtergeht wie Butter, wenn er mehrfach aus dem Test-Publikum hört: „Wenn ich hier nicht wohnen würde, würde ich hier Urlaub machen wollen.“

Das Landhaus Ilse in Burbach, Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein / Alexander Fischbach

Es gibt viel zu entdecken, auch für Einheimische, findet auch der Landrat. 75 Minuten Film, 45 Themen sind eingebettet in die „Rahmenhandlung“, bei denen das Publikum mit zu Boden geht und Menschen, Gebäude, Geschichten vorgestellt bekommt. „Aber keine Aneinanderreihung von Dingen“, findet Andreas Müller: Man tauche förmlich ein, werde hineingezogen in die Rundreise, in die Heimat.

Premiere im Siegener Cinestar: Hier gibt es die Tickets zu gewinnen

6000 Kilometer sind Fischbach und sein Team dafür gefahren, haben 200 Stunden Videomaterial in 4k-Auflösung aufgenommen – das hat er dann doch nachgehalten. Orientiert hat er sich filmemacherisch dabei an „Der Eisenwald“ von 1952, bis dato das Zeitdokument für das Siegerland schlechthin. „Der hat mich stark beeindruckt.“ Die Idee für einen großen Film über Siegen-Wittgenstein hatte Fischbach, seit 20 Jahren Filmemacher, schon lange, und mit dem Kreis-Jubiläum kam der Anlass für die Umsetzung. Denn ohne die Unterstützung wäre es nicht gegangen: „Helikopter sind nicht ganz billig...“ Eine solche Produktion, nicht als Herzensangelegenheit in der Freizeit gefilmt, kann durchaus eine Viertelmillion Euro kosten.

Premiere feiert die filmische Liebeserklärung an Siegen-Wittgenstein am Sonntag, 23. Oktober, 20 Uhr, in Saal 1 des Siegener CineStar. Wir verlosen 20 mal 2 Tickets für die exklusive Veranstaltung. Einfach hier mitmachen! Weitere Kino-Termine: 6. November im Viktoria-Filmtheater Dahlbruch, auch im Laaspher Residenz-Theater soll es eine Vorführung geben – ebenfalls kostenlos, mit Verlosung. Dann erscheint der Film auf DVD, Blu-Ray und Speicher-Stick.

Die A45-Talbrücke Büschergrund bei Freudenberg. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein / Alexander Fischbach

Die Ginsburg auf dem Giller bei Hilchenbach. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein / Alexander Fischbach

Der „Silbersee“ bei Neunkirchen. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein / Alexander Fischbach

Der Alte Flecken in Freudenberg. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein / Alexander Fischbach

Oldtimer-Flugzeug Emmi über Siegen. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein / Alexander Fischbach

Die Siegener Innenstadt. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein / Alexander Fischbach

