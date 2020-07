Siegen-Wittgenstein: Kreativprojekte an Schulen gefördert

Siegen-Wittgenstein. Die Bezirksregierung Arnsberg fördert Kreativprojekte an Schulen in Siegen-Wittgenstein: Musik- und Theater-Experten sollen die Lehre ergänzen.

89.100 Euro hat die Bezirksregierung Arnsberg für Kreativprojekte an Schulen im Kreisgebiet bewilligt. Ziel des Programms ist es, dass Experten aus den Bereichen Kunst und Kunstpädagogik Projekte zu Theater, Literatur, Bildende Kunst, Musik, Tanz, Film und Neue Medien in die Schulen bringen, um das schulische Lernen ergänzen und bei den Schülern das Interesse an Kunst und Kultur zu fördern – unabhängig von Herkunft und sozialem Status. Die Projekte müssen im Schuljahr regelmäßig in etwa 40 Einheiten stattfinden, für ein Projekt bewilligt die Bezirksregierung je 2700 Euro.

Zuschüsse erhalten folgende Schulen im Siegerland:

Netphen: Gemeinschaftsgrundschule Deuz (Neue Medien: Unser innerer Klang), Johannlandschule Hainchen (Theater: Dornröschen, Märchen möglich machen)

Wilnsdorf: Gymnasium (Theater: Das hässliche Entlein), Realschule (Musik: Klangreise), Grundschule Dielfen (Theater: Märchen 2.0)

Burbach: Sekundarschule (Tanz: Musical Dance, beide Standorte)

Kreuztal: Jung-Stilling-Grundschule (Bildende Kunst: Mein Grimm-Ich), Adolf-Wurmbach-Grundschule (Tanz: Tanzdichstark), Clara-Schumann-Gesamtschule (Tanz: Tanz(t)räume)

Neunkirchen: Grundschule Salchendorf (Neue Medien: Ohrenreisen)

Hilchenbach: Gymnasium Stift Keppel (Film: Eispalast und Seufzerbrücke)

Siegen: Lindenschule (Bildende Kunst: Spielend zur Kunst), Montessorischule (Theater: Das Tierhäuschen), Birlenbacher Schule (Bildende Kunst: Fantastisch Plastisch!), Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (Theater, Literatur, Neue Medien: Ein Stück Wahrheit), Diesterwegschule (Bildende Kunst: Aus Holz, mach „Kunst"), Grundschule Hubenfeld (Bildende Kunst, Literatur: Gesamtkunstwerk Buch), Grundschule Kaan-Marienborn (Neue Medien: Ohrenreisen), Spandauer Schule (Neue Medien: Ohrenreisen), Albert-Schweitzer-Grundschule (Theater, Literatur: Märchen und andere Abenteuergeschichten), Nordschule (Musik, Literatur: Wir erfinden unsere eigenen Lieder), Geisweider Schule (Musik, Literatur: Ein Chor singt vor, was bislang noch nie erklang), Giersbergschule (Bildende Kunst: Spielend zur Kunst), Realschule Oberes Schloss (Bildende Kunst: Plastik!), Ganztagshauptschule Achenbach (Musik: Schulband-Werkstatt), Gymnasium Auf der Morgenröthe (Neue Medien: Klanglabor), Jung-Stilling-Schule (Bildende Kunst, Neue Medien: Ich Du – Raum -- Ding), Grundschule Eiserfeld (Bildende Kunst, Neue Medien: Ein Bild von mir – ein Bild von dir), Johanna-Ruß-Schule (Bildende Kunst: Faden, Kunst und Technik), Ev. Gymnasium (Tanz: Tanz(t)räume).

Freudenberg: Grundschule Oberfischbach (Theater: Reise durchs Land der Jonglierkunst)

