Siegen-Wittgenstein: Kultur Pur 1:1 auf 2021 verschieben

Nur aufgeschoben, nicht aufgehoben: Festivalleiter Jens von Heyden und Landrat Andreas Müller setzen alles daran, dass Kultur Pur 2021 so stattfindet wie für 2020 geplant.

Siegen-Wittgenstein. Kultur Pur 2020 ist wegen Corona abgesagt und soll 2021 wie dieses Jahr geplant stattfinden. Auch Stars wie Tom Jones und Mark Forster machen mit

Bis zuletzt hatten die Macher und Verantwortlichen des internationalen Musik- und Theaterfestivals Kultur Pur auf ein kleines Wunder im Kampf gegen die Corona Pandemie gehofft. Nachdem jedoch die Bundesregierung am gestrigen Mittwoch das Verbot für Großveranstaltungen bis zum 31. August verlängerte, musste nun auch die schwierige Entscheidung zur Absage der Kultur Pur-Geburtstagsausgabe für 2020 getroffen werden.

Für die Organisatoren des größten südwestfälischen Kulturereignisses ist ein weiteres Abwarten im aktuellen Planungs- und Organisationsvorlauf ohnehin kaum mehr möglich und gegenüber dem Publikum auch nicht mehr vertretbar. „Es stimmt uns wirklich traurig, dass Kultur Pur 2020 nicht stattfinden kann. Wir haben viel Energie in die Realisierung gesteckt und die Grenzen des Machbaren ausgelotet, wollen aber jederzeit sicherstellen, dass wir unsere Besucher und Mitarbeiter nicht gefährden und Kultur Pur auch in Zukunft für Freude und Begeisterung steht“, so Landrat Andreas Müller.

Siegener Kulturbüro erfährt überwältigtende Unterstützung für Kultur Pur

Dass die Kultur Pur-Absage nunmehr seit Anfang März wie ein Damoklesschwert über den Köpfen des Festivalteams schwebt, hat trotz nervlicher und wirtschaftlicher Anspannungen auch positive Aspekte – Es wurde ein Plan B erarbeitet: „Künstler, Partner, Politik, Sponsoren – die Kooperationsbereitschaft rund um unser Festival war und ist überwältigend. Sie zeigt den Stellenwert, den Kultur Pur nicht nur in Südwestfalen, sondern auch bundesweit genießt“, fasst Festivalleiter Jens von Heyden Gespräche und Telefonate der vergangenen Wochen zusammen. Ohne das Entgegenkommen und Verständnis der vielen Gewerke und Partner wäre eine Eins-zu-eins-Verschiebung des Festivals in das nächste Jahr nicht denkbar gewesen.

Denn nichts Geringeres ist geplant: Fast alle Musiker, Sänger, Artisten und Schauspieler der für dieses Jahr geplanten Geburtstagssause haben inzwischen ihre Bereitschaft signalisiert, den Kultur Pur-Termin auf der Ginsberger Heide in ihren jeweiligen Tourplan auf den Zeitraum 18.-24. Mai 2021 zu übertragen. Selbst großen Stars wie Tom Jones, Mark Forster oder das kanadische Ensemble Les 7 doigts bekundeten ihr Verständnis und wollen gerne ihre Kalender mit den neuen Kultur-Pur-30-Daten synchronisieren. Wie identisch das sein wird, muss sich in den nächsten Tagen herauskristallisieren und wird sukzessive veröffentlicht.

Eintrittskarten für Kultur Pur bleiben gültig, können auch zurückgegeben werden

Sicher ist: Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch in der Vorverkaufsstelle im Siegener Kulturhaus Lyz zurückgegeben werden können (aktuell nur per Post: Kulturbüro Siegen-Wittgenstein, Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen unter Angabe des Namens und der IBAN-Nummer).

Ein Rückgabeformular und aktuelle Infos zu den Veranstaltungen gibt es auf www.kulturpur-festival.de. Infotelefon 0271/333-2440 und info@siwikultur.de.

