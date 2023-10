Siegen-Wittgenstein: Neue, spannende Kurse starten bei VHS

Siegerland. Sprachen lernen, kochen oder Sport treiben: Die Volkshochschule bietet in Siegen-Wittgenstein wieder viele neue Kurse. Eine Übersicht:

In allen Fachbereichen der Volkshochschule Siegen-Wittgenstein starten nach den Herbstferien viele Veranstaltungen mit spannenden Themen. Im Rahmen des lebensbegleitendes Lernens liegt in diesem Semester ein Schwerpunkt auf Kursen für ältere Menschen: So ist für November und Dezember wieder das Café Digital geplant. An verschiedenen Orten im Kreis werden in entspannter Atmosphäre digitale Themen wie der geschickte Umgang mit Cookies, Passwörtern oder der Suchmaschine Google beleuchtet. Und es gibt noch mehr neue Kurse, verspricht die VHS Siegen-Wittgenstein in einer Mitteilung.

Kommunikation und Sprachen

Ab der zweiten Oktoberhälfte starten mehrere Kurse zum Thema Kommunikation und Rhetorik in Kreuztal, Hilchenbach und Bad Laasphe. Sie vermitteln Kenntnisse zum Umgang mit kommunikativen Missverständnissen. Das bessere Kennenlernen der eigenen Stimme und ihrer individuellen Möglichkeiten ist in Bad Berleburg möglich. Wer stilsicher und selbstbewusst auftreten möchte, kann dies in Wilnsdorf üben. Im Januar wird in Kreuztal wieder ein einwöchiger Bildungsurlaub nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG) NRW angeboten. Die Grundlagen erfolgreicher Kommunikation können erlernt und praktisch erprobt werden.

Für Kurse anmelden Anmeldungen sind bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn unter www.vhs.siegen-wittgenstein.de oder mit der Anmeldekarte aus dem Programmheft, das an vielen öffentlichen Stellen im Kreisgebiet ausliegt, möglich.

Auch der Fachbereich Sprachen hat einiges zu bieten: So kann man mit María Arias ihr Heimatland Ecuador entdecken – am 19. Oktober bei einem Vortrag in leichtem Spanisch in Netphen im Rathaus und im November noch einmal auf Deutsch in Kreuztal. Dabei wird die Referentin auch ihr soziales Projekt vorstellen, bei dem sie indigene Frauen unterstützt, die so genannte Shrigras herstellen – farbenfrohe Taschen aus Naturfasern. Die Vorweihnachtszeit kann man sich in Bad Berleburg mit einem typisch britischen „Afternoon Tea“ versüßen, bei dem man gemeinsam mit Heidi Haswell-Lückel „Minced Pies“ zubereiten und englische Bräuche kennen lernen kann, heißt es seitens der VHS.

Grundbildung

Im Bereich Grundbildung und Alphabetisierung können Jugendliche und Erwachsene, die gut Deutsch sprechen, in den Kursen in Freudenberg, Kreuztal oder Netphen einen Neuanfang beim Lesen- und Schreiben lernen wagen. Ein Einstieg in bereits laufende Kurse ist jederzeit möglich.

+++ Lesen Sie auch: Zig Händler, ein Geschäft: Neuer „Junkermarkt“ in Kreuztal +++

Ein Schwerpunkt des Angebots im Fachbereich Umwelt und Naturwissenschaften liegt auf den Themen unserer Zeit: Energie, Klima und Klimawandel. Neben Online-Angeboten und Präsenzveranstaltungen können eine Photovoltaik-Dachanlage und ein energieautark saniertes Einfamilienhaus besichtigt werden. Klima, Klimawandel und Biodiversität werden auch in verschiedenen Kooperationsveranstaltungen mit den KlimaWelten in Hilchenbach aufgegriffen.

Reiselustige erfahren in den beliebten Multivisionsvorträgen Wissenswertes über Kanada, Irland und Slowenien – ein Geheimtipp für viele Urlauber. „Eine Besichtigung der Breitscheider Tropfsteinhöhle lässt die Herzen von Höhlenfans höherschlagen“, schreibt die VHS. Weitere Vorträge widmen sich dem Thema Astronomie: Interessierte erhalten Einblicke in astronomische Zusammenhänge und neue Einblicke in das Universum durch das James Webb Teleskop. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein eigenes Teleskop anzuschaffen, kann sich hier beraten lassen.

+++ Lesen Sie auch: Kreuztalkultur: Ein tolles Programm an gleich mehreren Orten +++

Wer Lesestoff oder ein Geschenk für die Advents- und Weihnachtszeit sucht, kann sich am 21. November beim Bücherabend in der Buchhandlung „bücher buy eva“ in Hilchenbach im Bereich Literatur, Kultur und Kreativität inspirieren lassen. Ein musikalischer Höhepunkt ist die Veranstaltung „Nur seine Geige“ geblieben, ein Vortrag mit Musik zum Gedenktag an die Reichspogromnacht. Sie wird in Zusammenarbeit mit dem Gebrüder-Busch-Kreis, dem Gymnasium Stift Keppel und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland angeboten.

Gesellschaft, Politik, Familie

Im Fachbereich Gesellschaft, Politik, Familienbildung geht es mit vielfältigen und spannenden Themen weiter: Vorträge, wie man in stressigen Zeiten zu mehr innerer Kraft und Ruhe findet, Darmgesundheit für das Kind oder ein Selbstverteidigungskurs für Männer sowie ein Poi-Jonglage-Workshop in Bad Berleburg für Kinder ab acht Jahren, der viel Spaß macht und gleichzeitig Geschicklichkeit, Gleichgewichtssinn und Konzentration fördert.

+++ Lesen Sie auch: Neu in Siegen: Nachhaltige und bunte Taschen von „Maquito“ +++

Nach den Herbstferien starten Informationsabende zum Thema Demenz, bei denen Angehörige oder Betroffene Wissenswertes über den Umgang mit der Krankheit im Alltag und über Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort erfahren. Um die Fallstricke bei Ehe-, Miet- oder Erbverträgen geht es bei den Vorträgen „Drum prüfe, wer sich ewig bindet …“ oder „Erbrecht“. Wer mit dem Gedanken spielt, bald in Rente zu gehen, erhält wichtige Informationen bei „Altersrente – Wer? Wann? Wieviel?“ in Bad Laasphe.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Im Angebot „Ahnenforschung/Familienforschung“ erhalten Interessierte Tipps und Hilfestellungen, wie und wo sie Informationen über ihre ganz persönliche Familiengeschichte erhalten können. Weitere Themen sind Informationen zum Schiedsamt: Was muss man beachten, wenn man sich trennen will? Wie funktioniert ehrenamtliches Engagement im Kinderhospiz? Wie werde ich „Fit für die Nachbarschaftshilfe“? Es geht um diese Fragen und vieles mehr.

Gesundheit

Im Herbst dreht sich bei der VHS alles ums Aktivsein, Entspannung und Fitness. Ob Yoga, Pilates, Bauch-Beine-Po, Feldenkrais, Rückengymnastik, Autogenes Training, Indoor-Cycling oder Zumba – hier finden alle Bewegungshungrigen den passenden Kurs, um gemeinsam mit anderen mehr Fitness und Entspannung zu erreichen. Das ganzheitliche Kursprogramm „bodyART“ basiert auf den fünf Elementen der chinesischen Medizin und trainiert den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele. Im Mittelpunkt stehen fließende Bewegungen, Dehnungen und Entspannungselemente, die zu körperlichem Wohlbefinden im Alltag führen sollen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Im Fachbereich Ernährung und Textil werden nach den Herbstferien in Freudenberg zwei neue Koch-Highlights angeboten: Zum einen vegetarisches Kochen für Teenager und zum anderen die ungarische Küche. Beim gemeinsamen Backen von Weihnachtsplätzchen in Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal und Netphen lassen sich die Plätzchendosen ganz entspannt füllen und der Genuss für die kommenden Feiertage ist gesichert. Wer auch für die kalte Jahreszeit vorsorgen möchte, kann dies in Hilchenbach auch beim Stricken von Schottenhandschuhen in gemütlicher Runde tun.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland