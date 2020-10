Siegen-Wittgenstein: Polizei berät in Sachen Einbruchschutz

Siegen-Wittgenstein. Die Zahl der Einbruchsdelikte in Siegen-Wittgenstein ist rückläufig, dennoch schlagen Täter immer wieder zu. Die Polizei hat etwas dagegen.

Mit einem Aktionstag in Sachen Einbruchschutz am Sonntag, 25. Oktober, setzt die Polizei in Nordrhein-Westfalen auf Sicherheit. Etwas Besonderes gibt es in Siegen-Wittgenstein.

Kriminalhauptkommissar Stefan Dax, Experte in Siegen für Einbruchsschutz und Sicherheitstechnik, gibt an zwei Tagen Auskunft und bietet Hilfe.

Polizei: Täter scheitern oft an Tür

Der Trend bei den Wohnungseinbruchsdelikten ist rückläufig. Laut der Kriminalstatistik aus dem Jahr 2019 ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im Kreis Siegen-Wittgenstein um 17,43 Prozent gesunken. 199 Fälle waren zu verzeichnen.

Stefan Dax ist Experte in Sachen Einbruchschutz. Foto: Polizei

Bei 103 Delikten blieb es laut Behördenangaben beim Versuch. Das bedeutet, den Tätern gelang es nicht, in die Wohnung oder das Haus einzudringen. „Diese Entwicklung freut uns natürlich sehr. Die Bevölkerung in Siegen-Wittgenstein ist in Bezug auf den Wohnungseinbruch also nochmals ein gutes Stück sicherer geworden“, so der erfahrene Kriminalhauptkommissar, der in früheren Jahren als langjähriger Sachbearbeiter bei der Kripo selbst Jagd auf Einbrecherbanden gemacht hat.

Polizei Siegen fährt Kampagne „Riegel vor“

„An dem deutlichen Rückgang der Einbruchsdelikte hat sicherlich auch unsere intensive Beratung unserer Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die technischen Sicherungsmöglichkeiten einen entscheidenden Einfluss gehabt.“ Nicht zuletzt im Zuge der Präventionskampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer“.

Die ist darauf ausgerichtet, die Sicherung von Wohnungen gegen Einbrüche zu verbessern, die Aufmerksamkeit für verdächtige Wahrnehmungen zu steigern sowie eventuelle Hemmungen, die Polizei schnellstmöglich zu benachrichtigen, abzubauen.

Stefan Dax steht am Freitag, 23. Oktober, 8 bis 16 Uhr und am Sonntag, 25. Oktober, 8 bis 14 Uhr unter 0271/7099-4813 für Fragen rund um das Thema Einbruchschutz zur Verfügung.

