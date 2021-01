Siegen-Wittgenstein: Schilder weisen den Weg zum Impfzentrum

Mitarbeiter der Straßenmeistereien Kreuztal und Wilnsdorf haben in Eiserfeld die Schilder aufgestellt, die den Weg zum Impfzentrum weisen.

Eiserfeld. Das Impfzentrum in Eiserfeld ist bereits vor Start des Betriebs umfangreich ausgeschildert, um auch Nicht-Ortskundige reibungslos zu leiten.

Das Impfzentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein ist fertig und startbereit, sobald die Impftermine im Februar beginnen können. Der Weg ist schon jetzt ausgeschildert.

Damit die Besucherinnen und Besucher das Zentrum in Siegen-Eiserfeld problemlos finden, hat die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen nun für die entsprechenden Wegweiser gesorgt. Fast 20 Schilder haben die Mitarbeiter der Straßenmeistereien Kreuztal und Wilnsdorf dafür in Eiserfeld aufgestellt.

Impfzentrum Eiserfeld ist Anlaufstelle für Menschen aus ganz Siegen-Wittgenstein

„Durch die Beschilderung an Kreisverkehren und Straßenkreuzungen können sich die Besucher, die ja aus dem ganzen Kreisgebiet kommen, auf den ersten Blick orientieren“, sagt Monika Wigger, Abteilungsleiterin Betrieb und Verkehr bei Straßen.NRW. Auch wenn der Besuch des Impfzentrums nur mit Terminvergabe möglich ist, wird sich die Anzahl an Fahrzeugen vor allem direkt vor dem Gebäude an der Eiserfelder Straße 236 (L 562) wohl erhöhen.

Um die Verkehrssicherheit der Ein- und Ausfahrt zu erhöhen und mögliche Gefahrensituationen durch Linksabbiegen zu entschärfen, wurde auf der L 562 deshalb eine Leitschwelle auf dem Mittelstreifen aufgestellt. Dadurch ist der Parkplatz auf der Eiserfelder Straße nur in Fahrtrichtung Eiserfeld befahrbar. Aber auch dafür gibt es entsprechende Hinweisschilder, damit der Weg zum Impfzentrum immer gefunden wird.

