Siegen-Wittgenstein: Schnee und Eis sorgen für zig Unfälle

Siegerland. Über 50 witterungsbedingte Unfällen gab es laut Polizei bis Mittwochmittag in Siegen-Wittgenstein. Es kann weiterhin zu Störungen kommen.

Schnee und Eis haben auf den Straßen in Siegen-Wittgenstein haben am Mittwoch für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Bis zum Mittag (Stand 12 Uhr) kam es insgesamt zu über 50 witterungsbedingten Unfällen, teilt die Polizei Siegen-Wittgenstein mit. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Sieben Personen wurden leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden aller Unfälle liegt im sechsstelligen Bereich.

Besonders an Steigungsstrecken kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil LKW nicht mehr weiterfahren konnten, schildert die Polizei weiter. Beispielsweise musste die Krombacher Höhe für mehrere Stunden gesperrt werden. Auch die B 480 bei Bad Berleburg-Weidenhausen war nach einem Unfall für rund eine Stunde gesperrt. „Durch die winterlichen Straßenverhältnisse kann es immer noch zu Störungen und Verzögerungen kommen. Bitte fahren Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel“, betont die Polizei.

Winter in Siegen-Wittgenstein: Streufahrzeuge kommen nicht hinterher

Selbst Streufahrzeuge hatten Schwierigkeiten, ihre Streubezirke anzufahren. „Kaum hatten wie Salz gestreut, waren die Fahrbahnen eine halbe Stunde später wieder zugeschneit“, sagte der Fahrer eines Streufahrzeugs. Und so kam es zu einer Häufung von Verkehrsunfällen – auch auf der HTS. Auf der L 719 zwischen Netphen und Deuz am Beienbacher Abzweig musste außer dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Netphen ausrücken.

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer wollte von Beienbach kommend nach links in Fahrtrichtung Deuz abbiegen. Er rutschte mit seinem Auto in die Kreuzung und knallte auf einen Mitsubishi, den ein 36-jähriger Fahrer befuhr, der von Deuz kam. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Sicherheitsgurt leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Auf der L 719 zwischen Netphen und Deuz am Beienbacher Abzweig kam es zu einem Unfall. Foto: Jürgen Schade

Auf der B 54 am Abzweig nach Oberdielfen kam eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit abgefahrener Reifen nach links von der Fahrbahn ab. Sie rutschte eine Böschung hinunter. Das Fahrzeug blieb schließlich in einem Graben auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf der B 54 krachte es auch am Ortseingang von Rödgen. Hier verlor ein von Siegen kommender 24-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Toyota. Er kam ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und landete entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben. Der Fahrer und sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon.

