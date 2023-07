Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer: Karten für Fest gewinnen

Siegen. Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer feiern 50 Jahre Partnerschaft. Die Tickets für den Fest-Abend gibt es nicht zu kaufen, aber hier zu gewinnen.

Mit einem festlichen Abend im Apollo-Theater feiert der Kreis Siegen-Wittgenstein am Freitag, 4. August, das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer. Wir verlosen dafür 25 mal zwei Eintrittskarten.

Mit dabei und auf der Bühne sind Gäste aus Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer, Ministerpräsident Hendrik Wüst und als besonderer musikalischer Gast der Musiker, Schauspieler und Moderator Daniel Donskoy, der zweimal 30 Minuten auftreten wird.

Karten für Siegener Festabend gibt es hier zu gewinnen

„Karten für diesen Abend gibt es nicht zu kaufen“, betont Landrat Andreas Müller. Wer die Chance haben will, dabei zu sein, kann hier mitmachen.

Die Partnerschaft zwischen Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer ist etwas ganz Besonderes, weil sie die erste zwischen zwei Kreisen aus Deutschland und Israel nach dem Zweiten Weltkrieg war. Der Kreis möchte den Abend im Apollo-Theater auch nutzen, um den Siegerländern und Wittgensteinern Emek Hefer besser vorzustellen. „Die meisten haben sicher irgendwelche Bilder zum Stichwort ‘Israel’ im Kopf, die mit Blick auf Emek Hefer ganz sicher nicht stimmen“, ist Andreas Müller überzeugt. „Emek Hefer ist die ‘grüne Lunge‘ und das Herz Israels, ganz im Zentrum des Landes“, so Müller weiter.

Israelischer Partnerkreis liegt nördlich von Tel Aviv

Der Partnerkreis liegt nördlich von Netanya und Tel Aviv und reicht vom Mittelmeer bis zum Westjordanland. Er ist landwirtschaftlich geprägt und führend bei der Wasseraufbereitung. In den vergangenen Jahren hat sich Emek Hefer aber auch zu einem Ort entwickelt, an dem immer mehr Startup-Unternehmen aktiv werden. In Emek Hefer leben die meisten der rund 43.000 Einwohner in 9 Kibbuzim und 27 Moschawim.

„Meine Kollegin, Landrätin Galit Shaul, kann bei unserer Festveranstaltung leider nicht dabei sein. Im Herbst sind in Israel Kommunalwahlen und sie hätte eine Reisegenehmigung nach Deutschland haben müssen, die sie in dieser Wahlkampfsituation aber nicht bekommen kann“, bedauert Andreas Müller.

50 Jahre Partnerschaft zwischen Emek Hefer und Siegen-Wittgenstein: Landrat Andreas Müller übergibt Amtskollegin Dr. Galit Schaul einen Scheck über 5000 Euro. Mit dem Geld soll Jugendlichen aus Emek Hefer, die aus sozial schwächeren Familien kommen, eine Teilnahme am Austauschprogramm ermöglicht werden. (Archivbild) Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein

Ein besonderes Projekt im Rahmen des Jubiläumsprogramms im gesamten Jahr 2023 ist das Projekt „Brundibar“. Die Kinderoper ist im Ghetto Theresienstadt uraufgeführt worden. Sie wurde nun von Jugendlichen aus Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer gemeinsam eingeübt. Eine Aufführung findet am Tag vor dem Festakt, am 3. August, im Lyz des Kreises statt. Einen Ausschnitt gibt es aber auch im Rahmen der Festveranstaltung am 4. August zu sehen. „Direkt am nächsten Morgen brechen die jungen Leute dann nach Theresienstadt auf, um die Kinderoper auch dort zu zeigen“, berichtet Andreas Müller: „Ein ganz besonderes Ereignis, das auch für die Gastgeber in Terezín, wie die tschechische Stadt in Nordböhmen heute heißt, eine große Bedeutung besitzt.“

Besonderer Gast ist Daniel Donskoy

Als besonderen musikalischen Gast für den Festabend hat der Kreis den Musiker und Schauspieler Daniel Donskoy eingeladen. Er ist unter anderem durch die RTL-Serie „Sankt Maik“ bekannt geworden, war Gewinner von „The Masked Singer“ auf Pro7 und hat im WDR die Sendung „Freitagnacht Jews“ moderiert – ein jüdischer Late-Night-Talk: Daniel Donskoy plauderte mit jüdischen Gästen über Jüdischsein. Er selbst stammt aus einer jüdischen, russisch-ukrainischen Familie und ist bereits als Kind mit seinen Eltern nach Berlin gekommen. Zwischenzeitlich hat er auch in Tel Aviv und London gelebt.

