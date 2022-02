Siegen: Woche der Brüderlichkeit – und gegen den Krieg

Siegen. Der Angriff auf die Ukraine stellt das Motto der Siegener Woche der Brüderlichkeit auf den Kopf.

Wenn jede Perle für einen Menschen steht, dann könnte eine von ihnen, vielleicht eine in Rot, auch für den kleinen Jungen stehen, der 2015 im Mittelmeer ertrank und den wir mit Namen kennen. Denn das Bild von Alan Kurdi, dem Kind im roten Shirt, tot an den Strand gespült, ging um die Welt. Es machte betroffen und traurig. Und dann?

Diese Frage steht im Raum und findet kaum eine Antwort. Was sie vielleicht vermag, ist: Menschen zum Handeln zu bringen. Nach besten Kräften, in bester Absicht und am besten so, dass es Wirkung zeigt. Die Obersdorfer Goldschmiedin Petra Georg-Achenbach mochte und konnte nicht mehr nur zuschauen, wie Flüchtende auf dem Weg an ein rettendes Ufer ertrinken. Sie war berührt vom Schicksal der Namenlosen, kam vom Fragen ins Tun. Und so bat sie um Spenden, Perlen-Spenden, ergänzt um weitere Fragen, Anregungen, Gedankenanstöße. Über 15.000 Perlen unterschiedlichster Couleur hat sie erhalten, Erinnerungsstücke, denen sie einen Rahmen gibt: den kleinen weißen Rahmen, der jede einzelne Perle wie einen Schatz hebt, und den größeren Rahmen einer Installation.

Nationalität: Jude

„Jeder Mensch ist eine Perle“ heißt ihre breit angelegte Arbeit. Sie ist seit Sonntag in der Städtischen Galerie Haus Seel zu sehen – mit einem Gegenüber, das den abstrahierten Menschenkindern, behutsam zu Grabe getragen, ein Gesicht gibt. Denn in den Bildern und Skizzen des Kölner Künstlers Grigory Berstein („Tell your Story“) zeigt sich, zumeist, ein Ideal des menschlichen Miteinanders: im Reden und Schweigen, beim Spiel, in der Umarmung, im Hoffen und Träumen. Bersteins Werke erzählten „wärmende Geschichten in beziehungskalten Zeiten“, sagte „Kreativaktionist“ Philip Engelbutzeder in seiner einführenden Rede zur Ausstellung. Und so kann man sich in dieser anrührenden, klug aufeinander bezogenen Schau, die in Siegen den Beginn der Veranstaltungen zur „Woche der Brüderlichkeit“ markiert, auch trösten lassen.

Das ist in den weltpolitisch so angespannten Zeiten bitter nötig. Denn an einer Kommentierung des russisch-ukrainischen Krieges kam am Sonntagnachmittag keiner vorbei. Das „Fair Play – Jeder Mensch zählt“, wie das Motto der „Woche der Brüderlichkeit“ in diesem Jahr lautet, werde im Krieg konterkariert, so Werner Stettner, der katholische Vorsitzende der veranstaltenden Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland. „Da gibt es kein ,Fair Play‘, da zählt der Mensch nichts.“ Für Grigory Berstein, 1948 in Moskau in eine ukrainischstämmige Familie geboren, stellt sich mit dem Krieg auch die Identitätsfrage. Seine Antwort: „Meine Nationalität ist ,Jude‘.“ Und so trauere er um die Opfer auf beiden Seiten.

Begleitprogramm Die Ausstellung zur „Woche der Brüderlichkeit“ im Haus Seel ist bis zum 20. März zu sehen: dienstags bis sonntags 14 bis 18 Uhr, sonntags auch 11 bis 13 Uhr. Musikalisch unterstrichen wurde die Vernissage von Peter, Theodor und Stella Kilian von der Fritz-Busch-Musikschule Siegen. Zur Ausstellung gibt es ein Begleitprogramm mit Musik, Literatur und Vorträgen; mehr unter www.cjz-siegen.de.

Kein Recht auf Vergessen

Siegens Bürgermeister Steffen Mues mahnte an, dass Deutschland alles dafür tun müsse, „damit unsere Demokratie wehrhaft bleibt“. Gesellschaftspolitisch zähle jede Stimme gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen populistische Parolen, gegen Krieg, aber auch für Frieden und Freiheit. Zu diesem Blick aufs Heute gehöre auch die Erinnerungsarbeit. „Es gibt kein Recht auf Vergessen“, zitierte Mues den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. „Wir haben die Pflicht, zu erinnern und zu mahnen.“

Das auch in den sozialen Medien umgesetzte Konzept von Petra Georg-Achenbach will ein Versuch sein, das weit Entfernte nah- und auch begreifbar zu machen, aus dieser „Komplexität, der wir nicht vollumfänglich genügen können“ (Engelbutzeder, der auch eine Parallele zur „Antuung“, der exemplarischen Baumfällung am Siegufer zog), eine Idee zu entwickeln. Die trägt, ganz gleich, ob die Perle aus edler Zucht kommt oder von einem Kind aus Knete und Papier geformt worden ist. Der Wert ist genau gleich, denn er misst sich an Würde.

