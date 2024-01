Diesen Islandpferden, fotografiert von Wilfried Lerchstein in Beienbach, scheint Schnee definitiv nichts auszumachen. Der prachtvolle Sonnenuntergang schindet bei den beiden allerdings auch nicht besonders viel Eindruck....

Siegerland Der Winter gab in Siegen ein kurzes Gastspiel, dafür mit wunderschönen Szenen. Hier geht‘s zu großartigen Fotos, die unsere Leser gemacht haben.

Winterwetter hat, wie so ziemlich alles, (mindestens!) zwei Seiten. Natürlich bringen Schnee und Eis erst einmal den Alltag durcheinander, stören den Straßenverkehr, machen die Wege zu Fuß beschwerlich, verlangen einem Räumpflichten ab. Aber wenn dann eine geschlossene Schneedecke in Siegen und Umgebung liegt und die Sonne von einem blauen Himmel auf die weiße Winterlandschaft scheint: Dann ergeben sich viele großartige An- und Aussichten.

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Dieses Pferd, fotografiert von Annegret Wittwer in Oberschelden, scheint sich mit Schnee durchaus anfreunden zu können. Foto: Annegret Wittwer / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Diesen Islandpferden, fotografiert von Wilfried Lerchstein in Beienbach, scheint Schnee definitiv nichts auszumachen. Der prachtvolle Sonnenuntergang schindet bei den beiden allerdings auch nicht besonders viel Eindruck.... Foto: Wilfried Lerchstein / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Auf der Obersdorfer Höhe fühlte sich Silke Walk „wie in einem Wintermärchen“. Nur zu verständlich. Foto: Silke Walk / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Leserfoto von Korinna Neef Foto: Korinna Neef / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Im tiefen Wald ist‘s finster? Nicht auf diesem Foto von Ralf Melchert. Foto: Ralf Melchert / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Nur ein einziger Halm lugt aus der geschlossenen Schneedecke hervor: Ilka Schmidt fotografierte das Motiv in Müsen. Foto: Ilka Schmidt / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Warum dieses Pferd wohl die Zunge rausstreckt? Viel wichtiger ist aber, dass Annegret Wittwer in Oberschelden im richtigen Moment auf den Auslöser drückte. Foto: Annegret Wittwer / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Auch die kleinen Dinge zeigen sich bei Schnee in – buchstäblich – neuem Gewand. Dieses Detail fiel Gudrun Fokken am Wegesrand auf. Foto: Gudrun Fokken / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser In Dreis-Tiefenbach stieß Brigitte Schade auf dieses Baumspalier. Foto: Brigitte Schade / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Leserfoto von Carsten Beyer Foto: Carsten Beyer / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Leserfoto von Arnd Dickel Foto: Arnd Dickel / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Gebautes und Gewachsenes: Der vereiste Kindelsbergturm, den Wolfhaard Maaß von Eichen aus fotografierte, reckt sich über die nicht minder verschneiten Bäume. Foto: Wolfhaard Maaß / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Eva-Maria Berg passt eine ganz besondere Lichtsituation mit tief stehender Sonne ein. Foto: Eva-Maria Berg / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Von Britta Brockhaus stammt diese Panorama-Aufnahme, auf der die Sonne knapp über die Landschaft blickt. Foto: Britta Brockhaus / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Ralf Melchert Foto: Ralf Melchert / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Cordula Kaiser Foto: Cordula Kaiser / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Carolin Fries, Wilgersdorf Foto: Carolin Fries / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Csilla Lup Foto: Csilla Lup / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Ariane Richter Foto: Ariane Richter / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Manuel Grabiger Foto: Manuel Grabiger / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Madline Stöber Foto: Madline Stöber / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Renate Böcking Foto: Renate Böcking / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Könnte als Gemälde durchgehen: Diese Aufnahme schickte uns Susanne Abraham, Osthelden. Foto: Susanne Abraham / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Sylvia Bee Foto: Sylvia Bee / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Britta Sulkowski Foto: Britta Sulkowski / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Melinda Fejer-Konnert Foto: Melinda Fejer-Konnert / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Arnd Dickel Foto: Arnd Dickel / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Seifenblasen werden bei eisigen Temperaturen zu erstaunlichen Kunstwerken. Martina Auffenberg liefert hier den Beweis. Foto: Martina Auffenberg / Siegen

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Donada Köppen Foto: Donada Köppen / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Heide Mai-Sawatzki, Eisernhardt Foto: Heide Mai-Sawatzki / Privat

Siegen und Umland: Die schönsten Winterbilder unserer Leser Schneebilder unserer Leserinnen und Leser: Andrea Lange, Wemlinghausen Foto: Andrea Lange / Privat

Wir haben auf Facebook nach den schönsten Winterfotos unserer Follower gefragt und reichlich Resonanz geerntet. Auf unserer Leserfotografinnen und -fotografen war darüber hinaus (wie immer!) auch Verlass. Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen nun eine Auswahl besonderer Aufnahmen. Das tröstet vielleicht etwas über die derzeitige nasse und echt triste Übergangs-Tau-Phase hinweg.

