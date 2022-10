Siegen: Zauberhafter Willkommensgruß für ukrainische Kinder

Siegen. Ein Pocket-Büchlein soll ukrainischen Kindern in Siegen Orientierung geben – und ein gutes Gefühl. Was das Projekt mit Schokoriegeln zu tun hat.

Geflüchteten Kindern aus der Ukraine soll ein neues Willkommens-Büchlein die Ankunft in Siegen erleichtern. Auf 24 Seiten bietet es erste Orientierung für den Alltag und über prominente Orte in der Stadt sowie Links zu den wichtigsten Themen – und das zweisprachig, damit die Leserinnen und Leser auch erste Sätze auf deutsch lernen können. Die Auflage von 1000 Stück wird kostenlos verteilt. Angestrebt ist, Editionen für Kinder aus anderen Ländern folgen zu lassen.

„Als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in Siegen aufgenommen worden sind, haben wir überlegt: Was können wir machen, um sie zu unterstützen?“, beschreibt Maik Waidmann von der Werbeagentur „neun a / be vild“ den Ausgangspunkt. Die Idee für das Büchlein sei ihnen dann „gefühlt auf dem Balkon“ gekommen, ergänzt seine Lebensgefährtin Stefanie Schierling. Die beiden hatten kurz zuvor im Fernsehen Aufnahmen gesehen, in denen Außenministerin Annalena Baerbock Schokoriegel als Willkommensgruß an ukrainische Jungen und Mädchen verteilt habe. „Ja, auch schön – die Kinder haben sich gefreut“, merkt Stefanie Schierling an. Aber das Paar habe überlegt, ob sich nicht etwas ebenfalls Schönes mit höherem konstruktiven Nutzen machen ließe. „Als Agentur können wir konzeptionell und inhaltlich arbeiten“, sagt Maik Waidmann. Und genau diese Kompetenzen habe er einbringen wollen.

Die Agentur „neun a / be vild“ bringt gemeinsam mit Partnern und Sponsoren ein zweisprachiges Willkommens-Büchlein für aus der Ukraine geflüchtete Kinder heraus. Foto: Florian Adam / WP

Siegen: Willkommens-Büchlein für ukrainische Kinder entsteht in Gemeinschaftsarbeit

Der Designer und Künstler Ulrich Bender stieß zum Projekt hinzu. Von ihm stammen die liebevollen Illustrationen, in denen die ersten Schritte und Erlebnisse der ukrainischen Kinder Ana und Denis in Siegen zu sehen sind. „Ich habe mich geehrt gefühlt“, beschreibt er seine Empfindungen nach der Anfrage. „Ich denke, dass jeder von uns gefordert ist, seinen Teil beizutragen, damit den Flüchtlingen geholfen wird.“ In den detailreichen Zeichnungen steckt viel Arbeit. Zunächst habe er sich auf einen Stil festlegen müssen – es hätte auch Manga- oder Comic-Ästhetik werden können. „Aber es sollte schon kindgerecht sein“, hebt Ulrich Bender hervor. „Das macht man nicht mal so nebenbei.“

Letzteres gilt auch für die inhaltliche Gestaltung, an der die Stadt mitgewirkt hat. Das Büchlein enthält unter anderem die Links zum Kita-Navigator, zu den Schulen, zum Veranstaltungskalender, den Jugendtreffs und den Busfahrplänen, außerdem wichtige Telefonnummern wie etwa die „Nummer gegen Kummer“. „Ich fand die Idee faszinierend“, sagt der für Kultur und Bürgerdienste zuständige Dezernent, Stadtrat Arne Fries. Das Büchlein „trägt dazu bei, dass sich gerade Kinder und junge Menschen stärker willkommen fühlen“. Es sei von daher auch ein Beitrag zur Integration.

Die Illustrationen stammen vom Designer und Künstler Ulrich Bender. Es gibt viele liebevolle Details in den Zeichnungen entdecken – zum Beispiel kleine Tiere. Foto: Ulrich Bender / neun a / be vild

Siegen: Stadt will Willkommens-Büchlein an ukrainische Familien verteilen

Das gerade frisch vom Druckhaus Kay in Kreuztal gedruckte Büchlein – das Unternehmen stiftete die Produktionskosten – wird über städtische Anlaufstellen wie Bürgerbüros und Kitas verteilt. Außerdem wird das Familienbüro der Stadt es bei Willkommensbesuchen in den ukrainischen Familien verschenken. „Unsere Aufgabe ist es, niedrigschwellige Zugänge zu den Familien zu finden“, sagt Leiterin Susanne Wüst-Dahlhausen. „Und eine ganz wichtige Sprache bei Kindern sind natürlich Wort und Bild.“ Und auch die Sparkasse Siegen, die das Projekt finanziell unterstützt – wobei die Beteiligten überwiegend unentgeltlich mitgewirkt haben – möchte die Büchlein in Beratungsgesprächen mit Familien aus der Ukraine verteilen.

„Hellhörig“ sei sie geworden, als von Versionen in anderen Sprachen die Rede gewesen sei, sagt Susanne Wüst-Dahlhausen: „Das würde mich total freuen.“ Auch geflüchtete Menschen aus anderen Ländern täten sich mit der deutschen Sprache schließlich oft zunächst noch schwer.

