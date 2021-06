Siegen: Zaun im Damwild-Gehege aufgeschnitten, Hirsche weg

Siegen. Unbekannte Täter haben den Zaun des Damwild-Schaugeheges im historischen Tiergarten Siegen beschädigt, einige Hirsche sind ausgebrochen.

Im unteren Bereich des Damwild-Schaugeheges im Erlebniswald historischer Tiergarten in Siegen haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag, 18. Juni, ein so großes Loch in den Zaun geschnitten, dass ein Teil der Herde ausgebrochen ist.

Wie der städtische Forstschutzbeauftragte Jan-Marc Heitze mitteilt, sind die Tiere in der freien Natur nicht überlebensfähig, da es sich nicht um Wildtiere handelt. „Auf der rund sechs Hektar großen Fläche des Schaugeheges werden die Tiere artgerecht gehalten“, so Heitze. Als Herdentiere bliebe das Damwild aber im Tiergarten und halte sich in Nähe des Geheges auf, so Heitze.

Beschäftigte der Stadt Siegen versuchen Hirsche wieder einzufangen

Wie viele Tiere aus der Herde ausgebrochen sind, lässt sich derzeit nicht sagen. Da die Tiere sehr scheu sind und sie eine Fluchtdistanz von 70 bis 80 Metern einhalten, geht von dem Damwild keine Gefahr für Besucherinnen und Besucher des historischen Tiergartens aus.

Der Stadtförster bittet Besucherinnen und Besucher unter der Mobilnummer 0160/99103145 um Hinweise, sollten die Tiere gesichtet werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen, die Tiere mit Futter wieder in das Gehege zu locken, deshalb bleibt ein Tor zum Gehege geöffnet. Die Stadt Siegen prüft derweil, Anzeige zu erstatten.

