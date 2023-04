Siegen: Zigaretten geklaut und mit Mietwagen abgehauen

Weidenau. In einem Discounter in Siegen machen zwei Diebe fette Beute. Die Männer gehen geplant und rücksichtslos vor.

Zwei bislang Unbekannte haben am Mittwoch, 5. April, gegen 17 Uhr in einem Discounter an der Känerbergstraße im Siegener Stadtteil Weidenau am Zigaretten im Wert von mehr als 1000 Euro entwendet. Anschließend flüchteten sie mit einem Mietfahrzeug, teilt die Polizei mit.

Die beiden Männer waren zunächst im geöffneten Discounter unterwegs. Dort deponierten sie eine Gartenhacke, mehrere Müllbeutel sowie Einweghandschuhe aus dem Sortiment in dem Einkaufswagen. Mit der Hacke öffneten sie die verschlossene Tür zum Lagerraum. Einer der beiden Männer blieb dann an der Tür und stand Schmiere. Sein Mittäter entwendete aus dem Lager Zigaretten für mehr als 1000 Euro und verstaute die Beute in den Müllbeuteln. Anschließend flüchtete er aus einem Fenster.

Polizei Siegen: Zweiter Täter lenkt Mitarbeiterin ab

Der andere Täter lenkte zwischenzeitlich eine Mitarbeiterin ab, ehe er durch den Haupteingang hinauslief. Draußen stiegen beide Männer in einen grauen VW Golf mit Münchener Kennzeichen – ein Mietwagen – und fuhren in Richtung Stockweg davon. Die Männer können bislang nur vage beschrieben werden: Ein Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er ist schlank, hatte kurze dunkle Haare und trug vermutlich einen Dreitagebart oder Vollbart. Täter Nummer zwei, der Zigarettendieb, ist ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Auch er ist schlank und trug seine vermutlich dunkelblonden Haare kurz. Vermutlich hat er keinen Bart. Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter 0271/7099-0 entgegen genommen.

