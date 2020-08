Siegen: Zimmerbrand erweist sich als Essen auf Herd

Mit mehreren Einsatzfahrzeugen rückt die Feuerwehr an Kochs Ecke an. Der gemeldete Zimmerbrand entpuppt sich als verbranntes Essen auf einem Herd.

Siegen. Die Siegener Feuerwehr wird zu einem Zimmerbrand an Kochs Ecke gerufen. Die Ursache ist schnell identifiziert - und schnell beseitigt.

Zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an Kochs Ecke wurde die Feuerwehr am Sonntagmittag gerufen. Aus dem Küchenfenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss quoll Rauch heraus.

Die Feuerwehrmänner bereiteten alles für einen Löschangriff vor, als der Einsatzleiter Entwarnung geben konnte: Ein Trupp unter Atemschutz hatte die Ursache ausgemacht und einen Topf mit total verbranntem Essen vom Herd geholt. Der Rauch wurde anschließend mit einem Lüfter aus der Wohnung geblasen.

