Siegen: Zimmerbrand im Keller – Schäden im ganzen Haus

Mit zahlreichen Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort in der Grünberger Straße auf dem Fischbacherberg in Siegen.

Siegen. Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen auf den Fischbacherberg in Siegen ausrücken. In einem Haus brannte ein Zimmer im Kellergeschoss.

Zu einem Zimmerbrand wurde am frühen Samstagmorgen die Feuerwehr in die Grünberger Straße auf den Fischbacherberg gerufen. Gegen 6.55 Uhr erfolgte der Alarm. Neben der Wache Siegen wurden die Löscheinheiten aus Achenbach, Eiserfeld, Hammerhütte sowie Siegen-Hain alarmiert. Einige Einsatzfahrzeuge bezogen Stellung an der Ypernstraße, falls noch Kräfte an der Einsatzstelle zusätzlich gebraucht wurden.

Zwei Bewohner bringen sich selbst in Sicherheit

Beim Eintreffen der Kräfte hatten sich zwei Bewohner schon selbstständig aus dem Haus retten können, denn im Kellergeschoss brannte ein Zimmer in voller Ausdehnung. Ein Einsatztrupp drang von innen gegen das Feuer vor, während ein zweiter Trupp über die Wohnung im ersten Obergeschoss vorging.

Das Feuer in dem Zimmer konnten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle bringen, jedoch mussten später noch einzelne Brandnester abgelöscht werden, die über die Wärmebildkamera zu sehen waren. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung war der Qualm durch das gesamte Haus gezogen und hatte an den Wänden sowie Mobiliar erhebliche Schäden verursacht.

Ein Hausbewohner wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Gaszufuhr am Haus wurde abgestellt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

