Siegen ZOB: Schon wieder grellgrünes Zeug im Brunnen-Wasser

Siegen. Nicht zum ersten Mal kippen Unbekannte einen fluoreszierenden Farbstoff in Siegener Brunnen, dieses mal vor dem Hauptbahnhof. Die Stadt ist sauer

Erneut haben Unbekannte einen Fluoreszenz-Farbstoff in einen Brunnen in der Siegener Innenstadt gekippt. Das ist in der Vergangenheit schon ein paar Mal vorgekommen, dieses Mal wurde das Wasser am Mittwoch, 14. Juni, am Siegener ZOB mit der grellgrünen Substanz versetzt. Laut Angaben der Stadt handelt es sich dabei wahrscheinlich um Uranin.

Das ist zwar völlig ungefährlich – es wird unter anderem für die Ortung von Lecks in Kanälen verwendet –, für die Stadt Siegen ist das aber trotzdem ein ziemliches Ärgernis. Denn Brunnen sind geschlossene Wassersysteme, anders als in Flüssen oder Kanälen wird der Farbstoff nicht herausgewaschen. Ohne Reinigung bliebe das Brunnenwasser grellgrün. Die Grünflächenabteilung muss ziemlich oft spülen, bis die Substanz herausgewaschen ist, wahrscheinlich bis Donnerstag. Das sei ziemlicher Aufwand, heißt es auf Anfrage, wegen hohen Personaleinsatzes und entsprechend hohen Kosten. Die Stadt Siegen hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

Weitere Brunnen im Stadtgebiet werden vom Ordnungsamt kontrolliert, bislang waren demnach keine weiteren Anlagen betroffen.

