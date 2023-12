Siegen Kreis-SPD fordert Entschuldigung: Im Etat-Streit habe der politische Gegner „alle Grenzen überschritten“, den Landrat diffamiert und verdächtigt.

Mit Fassungslosigkeit reagiert die SPD-Kreistagsfraktion auf Vorwürfe mehrerer Fraktionen im Zusammenhang mit den anstehenden Haushaltsberatungen des Kreises. Der Vorwurf, der Landrat habe ein „manipuliertes Zahlenwerk“ vorgelegt, „überschreitet alle Grenzen“, teilt die Fraktion mit. Man erwarte von allen beteiligten Fraktionen eine Entschuldigung und eine Klarstellung oder Distanzierung. „Sollte die Distanzierung davon nicht erfolgen, können wir dem Landrat nur empfehlen, rechtliche Schritte einzuleiten und eine Unterlassungserklärung zu erwirken.“

Alle politischen Unterschiede dürften nicht zu solchen Entgleisungen führen, betont die SPD in einer Mitteilung. Unabhängig von der Formulierung weist der Fraktionsvorsitzende Julian Maletz auch die inhaltliche Kritik am Verfahren der Haushaltsberatungen zurück. Im diesjährigen Beratungsverlauf sei nichts anders als in den Jahren zuvor: „Der Kämmerer hat einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der Grundlage der Beratungen im Kreistag ist. Darüber hinaus hat der Landrat politische Vorschläge für ein 15-Milionen-Entlastungspaket gemacht, die der Kreistag in seine Überlegungen einbeziehen kann – oder auch nicht. So wie es 2019 exakt schon einmal erfolgte.“ Daraus nun einen Grund für eine Verschiebung der Haushaltsberatungen zu machen, sei absurd. Vielmehr sei der Landrat mit seinem Sparpaket genau den Forderungen nachgekommen, die allen voran CDU, UWG und FDP immer wieder an ihn herangetragen hätten: nämlich Einsparvorschläge zur Entlastung der Kommunen zu machen.

SPD Siegen-Wittgenstein: Haltlose Vorwürfe an den Landrat, aber selber nichts liefern

„Während der Landrat damit der Forderung der Fraktionen nachgekommen ist, haben CDU, UWG und FDP keinerlei Sparvorschläge gemacht“, betont die SPD: „Seit März beschäftigen sich die Fraktionen mit den freiwilligen Leistungen des Kreises. Diese wurden alle durch Kreistagsbeschlüsse eingeführt. Und nur der Kreistag kann sie im Umfang reduzieren oder sogar abschaffen. Konkrete Vorschläge gibt es aber auch nach einem Dreivierteljahr weder von CDU, FDP, UWG noch Grünen. Das ist extrem bedauerlich. Den eigenen inhaltlichen Offenbarungseid jetzt mit haltlosen Vorwürfen an den Landrat vertuschen zu wollen, spricht Bände.“

Die SPD-Fraktion appelliert dringend an die sich abzeichnende neue Kreistagsmehrheit rund um CDU und Grüne, zu einem sachlichen Politikstil zurückzukehren und haltlose Verdächtigungen, falsche Behauptungen und unwahre Unterstellungen künftig zu unterlassen: „Wir als größte Fraktion im Kreistag werden uns auch in Zukunft mit ganzer Kraft für die Interessen der Menschen in Siegen-Wittgenstein einsetzen. Sachliche Auseinandersetzungen sind ein unverzichtbarer Teil davon, persönliche Diffamierungen dagegen nicht. Es wäre ein echter Weihnachtssegen für Siegen-Wittgenstein, wenn die Kreistagsfraktionen zu diesem Konsens zurückfinden würden.“

