Siegen: Züge fahren Sonntag wieder und erstmals der neue IC

Siegen/Olpe/Hagen. Die Ruhr-Sieg-Strecke soll zur Fahrt des ersten Intercity Frankfurt-Dortmund über Siegen wieder frei sein. Teils ist der IC sogar günstiger.

Pünktlich zur ersten Fahrt des neuen Intercity (IC) durch Siegen am Sonntag, 12. Dezember, sollen die Flutschäden an der Ruhr-Sieg-Strecke behoben sein und der Zugverkehr wieder wie gewohnt ablaufen. Die neue IC-Linie ersetzt einige Fahrten des Regionalexpress’ und soll nicht nur schneller als der RE sein, sondern im Einzelfall auch günstiger.

Die Deutsche Bahn (DB) bringt laut ihrer Pressemitteilung mit dem neuen IC den Fernverkehr in NRW in die Regionen, in diesem Fall mit der Direktverbindung Frankfurt-Dortmund (wobei aktuell noch nicht alle Züge wegen Bauarbeiten im dortigen Hauptbahnhof über Dortmund fahren, in diesen Fällen bis Hamm). Im Abschnitt zwischen Dillenburg und Letmathe gelten die Nahverkehrstickets auch in den IC-Zügen, die allerdings nicht an jeder Haltestelle Station machen. Der Ruhr-Sieg-Express (RE 16) fährt dann ebenfalls nur noch alle zwei Stunden, bei der Ruhr-Sieg-Bahn (RB 91) ändert sich nichts.

Bahn: Neue IC-Linie parallel zur Autobahn A 45 mit besserer CO2-Bilanz

Auf der neuen Linie kommt mit dem modernen Intercity 2 die neueste Fahrzeuggeneration zum Einsatz. Die doppelstöckigen Züge mit 468 Sitzplätzen haben demnach unter anderem Panoramaausblick aus der oberen Etage, kostenloses WLAN, Am-Platz-Service und der erweiterten Möglichkeit der Fahrradmitnahme. Wie alle Fernverkehrszüge betreibt die DB auch die neue Linie mit 100 Prozent Ökostrom.

Die Reisezeit auf der Direktverbindung Frankfurt-Dortmund werde so um bis zu 20 Minuten verkürzt. Im Vergleich zur parallel verlaufenen Autobahn A 45 erreichen Reisende ihr Ziel im Zug mit einer deutlich besseren CO2-Bilanz, so die Bahn. Die enge Verzahnung der Fahrzeiten mit den Bahnen des Regionalverkehrs ermögliche die nahtlose Weiterreise im öffentlichen Nahverkehr. Damit schaffe man für staugeplagte Autofahrer einen „attraktiven Anreiz, von der Straße auf die Schiene umzusteigen“, betont Joachim Künzel, Geschäftsführer des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL). Gerade vor dem Hintergrund der aktuell bei Lüdenscheid gesperrten A 45-Brücke.

Einmal am Tag fährt der IC aus Frankfurt über Siegen weiter nach Norddeich-Mole, dann allerdings nicht über Dortmund. Je nach Reiseziel kann die Nutzung des neuen IC Fahrgäste auch günstiger zu stehen kommen: Die Fahrt von Siegen nach Witten beispielsweise gibt es im Sparangebot für den IC für 17,90 Euro – im regulären Westfalentarif sind 23,80 Euro fällig. Die konkreten Fahrpläne gibt es auf bahn.de

