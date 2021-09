Siegen: Zum Tod von Werner Hahn – Apollo-Theater trauert

Siegen. Das Apollo-Theater Siegen trauert um Werner Hahn. Der Leiter des „Jungen Apollos“ (JAp) starb am Donnerstag während der Arbeit an einem Projekt.

Werner Hahn, Leiter des Jungen Apollo (JAp) ist tot. „Völlig überraschend brach er am Donnerstag bei der Arbeit mit Jugendlichen an einer Hagener Schule zusammen“, wie das Apollo-Theater mitteilt. „Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.“ Sein plötzliches Ableben löste nicht nur im Apollo-Theater größte Bestürzung aus. „Das Theater verliert einen Mitarbeiter und Kollegen, der die Apollo-Arbeit in den vergangenen vier Jahren geprägt hat“, heißt es weiter. Werner Hahn war Regisseur, Autor, Darsteller, Sänger „und auch hervorragender Fotograf“.

Die Purcell-Oper „Dido & Aeneas“ 2010 in Kooperation mit dem Fachbereich Musik der Universität war seine erste Produktion in Siegen. Damals war er noch am Hagener Theater beschäftigt und nur projektweise in Siegen. Ein weiterer Höhepunkt seines Schaffens am Apollo war die Rap-Revue „Fahr deinen Film“2015 gemeinsam mit Mohammed El-Chartouni und seiner Band Fläshmob.

Siegen: Werner Hahn baute die Jugendtheater-Sparte „Junges Apollo“ (JAp) auf

2017 kam Werner Hahn ganz ans Apollo, um dort die Jugendtheater-Sparte JAp aufzubauen. Partizipationsprojekte mit Jugendlichen waren seine große Leidenschaft. „Unzählige Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichsten Schulformen brachte er dazu, aus sich herauszugehen, über sich hinauszuwachsen und sich auf der großen Bühne zu präsentieren“, schreibt das Apollo-Team. Im „Dschungelbuch“ 2019 war Hahn als „Balou, der Bär“ auch als Darsteller aktiv – „eine Rolle, die ihm wie auf den Leib geschrieben war“: Er brachte Mogli bei, was er zum Überleben im Dschungel brauchte, doch nicht mit der Strenge eines Lehrers, sondern mit Spiel, Gesang und Spaß.

„Mit seinem Salzburger Charme führte Hahn auch die ,Apollo begrüßt’-Reihe zu gutem Erfolg“, so der Nachruf. Als Musikwissenschaftler, Historiker und Schauspieler verfügte Werner Hahn sowohl über fundiertes Wissen als auch über die Möglichkeit, ihm eine unterhaltsame Form zu geben.

Apollo-Theater Siegen: Werner Hahn macht „Das Weiße Rössl“ zur fantastischen Show

Unvergessen ist das „Weiße Rössl“, 2019 mit durchschlagendem Erfolg als weitere Koproduktion mit der Universität Siegen von Werner Hahn auf die Apollo-Bühne gebracht. Mit seinem Stück „Ich atme gerne Sauerstoff“ griff Hahn das Anliegen der Fridays for Future-Bewegung auf und bot ihm eine große Bühne. Beim Apollo Freilicht-Festival im Sommer 2021 war sein Stück „Siegen heißt gewinnen“ zu sehen: eine Revue, unter schwierigsten Corona-Bedingungen von ihm mit vielen Beteiligten eingeübt, die ein Stück Siegener Sportgeschichtezurück in die öffentliche Wahrnehmung gebracht hat.

Ab Dezember werden die „Bremer Stadtmusikanten“ als Weihnachtsmärchen auf der Apollo-Bühne zu sehen sein. In ihm wird die Arbeit Werner Hahns noch weiterleben: Er hat dieses Musical geschrieben, sein Sohn Pascal hat die Musik dazu komponiert, und im September 2020 haben sie es gemeinsam bereits inszeniert. In der vergangenen Spielzeit konnte es coronabedingt nicht aufgeführt werden. „Im kommenden Advent kann es endlich gespielt werden – in memoriam Werner Hahn“, so das Apollo.

