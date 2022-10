Siegen: Zusammenstoß auf der Hagener Straße

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Siegen ist am Freitagnachmittag ein 42-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden.

Siegen. Ein Pkw wollte wenden, der neben ihm geradeaus fahren – das konnte nicht gut gehen. Die Hagener Straße musste hinterher teilweise gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Siegen ist am Freitagnachmittag ein 42-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden. Sein 19-jähriger Sohn war mit ihm in einem VW Fox in Richtung Siegen gefahren. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 51-Jähriger mit seinem VW Touran vom rechten Fahrbahnrand anfahren, um auf der Fahrbahn zu wenden. Eigentlich hätte die Fahrt weiter in Richtung Weidenau gehen sollen. Stattdessen stießen beide Autos auf der Straße zusammen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Fahrer leicht verletzt

Während der Touran noch an den Fahrbahnrand zurückgeschoben werden konnte, blieb der VW Fox auf dem zweiten Fahrstreifen stehen. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei wurden die beiden Fahrspuren in Richtung Siegen gesperrt und der Verkehr über die Straße In der Hüttenwiese umgeleitet. Der 19-Jährige gab gegenüber dieser Zeitung an, dass sein Vater über Nackenschmerzen klagte und eigenständig einen Arzt aufsuchen wollte. So etwas sei seiner Meinung nach nichts für einen Rettungswagen. Da gebe es Menschen, die deutlich größere Verletzungen haben und den Rettungsdienst nötiger hätten. Die beiden Unfallwagen wurden abgeschleppt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland