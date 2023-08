Siegen: Zusammenstoß hinter dem Wellersbergtunnel

Eine Beifahrerin wird bei dem Unfall in der Freudenberger Straße in Siegen leicht verletzt.

Siegen. Beim Fahrstreifenwechsel nach der Ausfahrt aus dem Wellersbergtunnel in Siegen kommt es zum Zusammenstoß.

Am Sonntagabend kam es kurz hinter dem Wellersbergtunnel in Fahrtrichtung Sandstraße zu einem Verkehrsunfall wobei eine Beifahrerin die in einem Pkw saß, verletzt wurde.

Beim Fahrstreifenwechsel war ein Pkw-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden Pkw aufgefahren. Dabei entstand erheblicher Sachschaden entstand. Eine Beifahrerin wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

