Siegen. Zwei Busse sind am Freitagnachmittag auf dem Siegener ZOB zusammengestoßen. Das führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ausgerechnet zur Hauptverkehrszeit legt ein Unfall den Feierabendverkehr am Siegener ZOB fast lahm: Zwei Busse stoßen zusammen. Ein Gelenkbus parkte, von der Hindenburgstraße kommend, an der ersten Position der Verkehrsinsel. Aus der Gegenrichtung fuhr ein Standardbus aus Richtung City-Galerie in Richtung Hufeisenbrücke, um die Insel zu umrunden und dann den ZOB in Richtung Kochs Ecke zu verlassen.

Dabei nahm er die Kurve so eng, dass er mit der Seite gegen den stehenden Gelenkbus schrammte. Dabei zerbarsten die Scheiben im Fahrzeug. Ein Sachverständiger, der zufällig Zeuge des Unfalls wurde, schätzt den Schaden auf rund 80.000 Euro: Sowohl der Motorraum in einem Bus als auch der Innenraum des anderen Busses wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand, in den Bussen befanden sich keine Fahrgäste.

Ein Solobus rammt auf dem Siegener ZOB einen Gelenkbus. Foto: Jürgen Schade

