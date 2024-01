Siegen: Zwei Kinder auf Zebrastreifen angefahren

Siegen Zwei Kinder, 13 und 14 Jahre alt, wollen in Siegen eine Straße auf dem Zebrastreifen überqueren. Ein VW erfasst die beiden.

Ein 44-Jähriger ist am Donnerstag, 11. Januar, gegen 7.25 Uhr mit seinem Pkw in Siegen auf der Freudenberger Straße in Richtung Wellersbergtunnel unterwegs.

In Höhe der Straße „An der Unterführung“ wollten zwei Kinder den Zebrastreifen überqueren. Die beiden 13- und 14-Jährigen wurden von dem VW des Mannes erfasst und stürzten zu Boden. Die Kinder wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

